“Eres un inútil”, recuerdan la vez que ‘Paquita, la del Barrio’ “insultó” a ‘Bad Bunny’

Un duro golpe recibió el mundo del espectáculo la mañana de este lunes 17 de febrero cuando se conoció que la cantante mexicana, Paquita ‘La del barrio’, falleció tras complicaciones con su salud. Tenía 77 años y su partida ha conmovidos a artistas, fanáticos e internautas en general.

“Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida ‘Paquita la del barrio’, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible, que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”, así rezó el comunicado que publicaron en la cuenta de Instagram de la estrella musical.

Ricardo Arjona fue uno de los que no tardó en manifestarse y expresar: “Este inútil que fue tu amigo te va a extrañar porque fuiste raza de uno y chispazo de autenticidad entre tanta falsedad. Le harás falta a la música mexicana y mucha más falta a los que te queremos”.

Paquita popularizó en toda Latinoamérica su icónico tema “Rata de dos patas”, que curioso a lo que se piensa no fue dedicada a un hombre que no valoró su amor, sino a un expresidente, a Carlos Salinas de Gortari, quien estuvo al mando en México de 1988 a 1994.

Las ‘duras palabras’ para Bad Bunny

Ahora lo con la partida de Paquita, cientos de anécdotas han comenzado a salir nuevamente a la luz, y una de estas fue cuando le dijo unas palabras al cantante puertorriqueño Bad Bunny, que lejos de causar indignación al boricua, se convirtió en una gran experiencia.

El hecho ocurrió en 2021 durante los premios Billboard. Ella estuvo presente, puesto que recibió el galardón a “Trayectoria Artística” y estuvo acompañada por Bad Bunny, y originaron un momento muy gracioso que quedará para la posteridad.

Paquita y Bad Bunny Paquita le agradeció de una forma muy particular a Bad Bunny por ayudarla en los premios Billboard, en 2021. (Youtube @telemundoentretenimiento)

La cantante fue escoltada por el “Conejo malo” hacia el escenario, pero cuando quiso dar su discurso el micrófono estaba muy alto, por lo que el reguetonero se regresó y lo ajustó.

Ella soltó: “¡Eres un inútil!”, pero no se trató de una ofensa, sino su particular forma de demostrarle cariño a quienes le agradaban. Inútil es por su famosa frase: “¿¡Me estás oyendo inútil!?”. Hasta ahora, el boricua no se ha manifestado sobre el deceso.