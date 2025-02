¿Ángela Aguilar está embarazada? El comentario de su hermano que reavivó los rumores

Las recientes declaraciones del hermano de Ángela Aguilar, Leonardo, reavivaron los rumores sobre el supuesto embarazo de la cantante, y es que, desde que se casó con Christian Nodal, las especulaciones sobre un nuevo bebé a la dinastía Aguilar se hicieron más fuertes.

El año pasado fue sin duda uno de los más complicados en la vida de Ángela Aguilar y Christian Nodal, todo esto, a raíz de que confirmaran su relación y posteriormente se diera a conocer que se estaban casando el 14 de julio en una hacienda de Cuernavaca, Morelos, lo que generó una ola de críticas a los cantantes luego de que se especulara que su relación se derivó de una infidelidad a Julieta Cazzuchelli la madre de la hija del sonorense.

Aunque no se pudo confirmar una infidelidad, las contundentes declaraciones por parte de Cazzu, dejarían ver que sospechaba que Christian Nodal tenía una doble vida, avivando la furia del público que especulaba que, la hija de Pepe Aguilar podría haber ido tan rápido en su relación con el sonorense a raíz de un embarazo, mismo del que volvió a sospecharse luego de una reciente entrevista que Leonardo Aguilar ofreció.

Ángela Aguilar y Christian Nodal. Getty Images (Getty Images)

Leonardo Aguilar reaviva rumores de embarazo de Ángela Aguilar

En una visita de Leonardo Aguilar al programa ‘La Saga’, de Adela Micha, la gran revelación se habría hecho, y habría expuesto la realidad sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar.

El joven de 25 años se ha destacado como una de las voces más prometedoras de su dinastía, es por eso que se encuentra haciendo la promoción de su carrera, esta vez, en una visita con Adela Micha, sin embargo, no pudo evitar hablar de su hermana y sobre si los planes de expandir a la familia estaban en puerta.

Fue Adela Micha quien abordó a Leonardo Aguilar sobre la posibilidad de que la familia se expandiera pronto, con un nuevo bebé en camino, ante lo cual, el cantante respondió sorprendido.

Leonardo y Ángela Aguilar Instagram: @leonardoaguilaroficial (Instagram: @leonardoaguilaroficial)

Esto dijo Leonardo Aguilar sobre un embarazo en su familia

Tras mostrarse evidentemente sorprendido, la respuesta de Leonardo Aguilar parece haber tenido una doble intención y es que, desde que sucedió la polémica por lo acontecido con la relación de su hermana, la familia de Pepe Aguilar ha cuidado mucho no contar detalles personales sobre su vida.

Por ello, la respuesta de Leonardo fue tajante, comentando: “Que yo sepa no [habrán hijos en la familia todavía]”, para luego confesar: “¡Ah sí!, la pug de Ángela”.

Esto no es todo, pues al percatarse de que sus declaraciones podían dar pie a especulaciones, Leonardo Aguilar continuó ofreciendo más detalles para que no se malinterpretara lo que había dicho: “No, no, no, no estoy jugando es que vean mi emoción, o sea, ahorita tenemos 5 pugs negros y todo empezó por esa pug”.

Además, el cantante confesó que Ángela Aguilar le comparte actualizaciones del embarazo de su mascota, y que ya le había dicho cuántos integrantes se sumarían a la familia de Pepe Aguilar: “Me manda la foto y la panzota así y le digo yo creo que sí, Ángela y sí, tiene 5 cachorros va a ser cesárea por ser pug”.