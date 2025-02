Aislinn Derbez revela por qué los Derbez no estuvieron en bautizo de Tessa pero sus razones causaron más indignación

Las diferencia entre la familia Derbez y los Ruffo sigue dando de qué hablar, pese a que el nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay logró acercar a Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tras más de dos décadas de rencores tras su separación.

Sin embargo, cada celebración de la pequeña ha sido por separado, pues así sucedió en su baby shower donde cada familia decidió hacer su propia celebración y ahora con el bautizo de la pequeña en donde los Derbez brillaron por su ausencia.

José Eduardo y su pareja se encargaron de colgar imágenes del evento religioso donde la bebé recibió dicho sacramento y más de uno se cuestionó la ausencia de su padre y sus hermanos, por lo que la prensa se encargo de preguntarle a él y a Aislinn Derbez sobre los motivos por los que no compartieron.

Esto dijo Aislinn Derbez sobre su ausencia en el bautizo de su sobrina

Sin ningún rencor o molestia, José Eduardo Derbez se encargó de dejar claro que invitó a su familia paterna pero que por distintas complicaciones no pudieron acudir, mientras que Aislinn Derbez fue captada en el aeropuerto y la prensa no dudó en abordarla para conocer sus motivos para no estar presente en el bautizo de su sobrina.

La actriz mencionó que no pudo acudir debido a que tenía un compromiso para dicha fecha, al haber planeado celebrar a su hermano Vadhir y los Ruffo no podían correr la fecha de la celebración, por lo que optaron por no asistir.

“Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir, vamos a hacer un viaje para ver ballenas y justo coincidió que la familia de José Eduardo sólo podía ese día, entonces se nos empalmó”, dijo.

Sin embargo, sus palabras causaron indignación en redes sociales pues aseguran que la celebración de Vadhir podría realizarse en otro momento, pero el bautizo se trata de una fecha para el recuerdo y lo ignoraron.

“El cumpleaños se puede mover para cualquier día y el bautizo no entonces me parece una grosería de todos estos ridículos”, “Que mala onda un viaje se puede cambiar. Pero un bautizo es un día especial. Eso solo es una vez en la vida”, “Eso del viaje es puro pretexto para no asistir al bautizo feo detallle de todos porque de seguro bien que sabían y eso de preferir ir a ese viaje que al bautizo da a entender lo mucho que quieren a su hermano y su hija, les importa poco ellos prefieren las ballenas que feo caso y que grosería de su parte, “Lo chistoso irónico que siempre tratan de hacer ver cómo que los Rufo son los culpables de todo tirando su venenito cómo siempre” “Dicen por ahí que cuando te quieren bien se nota, pero cuando no,se nota mas...”, han comentado.