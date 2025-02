Yolanda Andrade reaparece públicamente tras enfrentar crisis de salud

Yolanda Andrade ha mantenido las alertas luego de presentar una serie de complicaciones médicas, mismas por las que se mantuvo alejada del programa ‘Montse & Joe’, no obstante, recientemente se dio a conocer que regresó a grabar con Montserrat Oliver.

PUBLICIDAD

La conductora de televisión ha enfrentado complicaciones de salud desde que le detectaron un aneurisma cerebral, por lo cual ha tenido que probar diversos tratamientos médicos, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y poder continuar con sus compromisos laborales.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

Yolanda Andrade reaparece públicamente tras enfrentar fuerte crisis de salud

Sobre los detalles del programa, se desconoce la temática exacta, ya que aún no ha sido transmitido; sin embargo, su regreso al foro de televisión generó emoción entre la producción, tomando en cuenta el tiempo que estuvo ausente.

En este sentido, Montserrat Oliver habló sobre su reencuentro con Yolanda Andrade dentro del foro, señalando la emoción que experimentó por volver a grabar el programa, además de señalar su interés en que su compañera pueda recuperarse por completo.

“¿Me estás preguntando a mí que qué siento de que regrese Joe? Es Montse & Joe, o sea, siempre que grababa, aunque me viera con muchos ánimos, siempre la extrañe, siempre me preocupé y siento muy lindo que esté aquí, que se esté recuperando y que cada día vaya mejor; se siente completo el programa porque estaba a medias”, dijo.

Yolanda Andrade revela detalles sobre su estado de salud

Fue el programa ‘De Primera Mano’ el que retomó el video de Yolanda Andrade, señalando los motivos principales de su visita a Los Ángeles.

“Yo traigo un tema de salud muy peculiar, después de aquí, me voy a ir a un hospital a Los Ángeles, para hacerme otros chequeos porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa también problemas de habla y motriz”, dijo.

PUBLICIDAD

Además de una serie de complicaciones en su estado de salud, la conductora aseguró que la recaída generó una depresión y otros temas relacionados con la salud mental.

“Eso fue de repente, de repente un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras y obviamente una gran depresión, que es otro tema de salud mental”, comentó.