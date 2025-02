“Los engañé”: Selena Gomez vuelve a la música y deja un mensaje oculto en su nueva canción

Selena Gomez ha regresado a la música y lo ha hecho con una declaración de amor sincera y conmovedora. Su nueva canción, Scared of Loving You, es más que un simple lanzamiento: es un testimonio de su relación con Benny Blanco, su prometido y ahora compañero musical en un proyecto que promete ser el reflejo más íntimo de su historia de amor. Con versos que evocan vulnerabilidad, pasión y entrega, este tema no sólo marca una nueva etapa en la carrera de la cantante, sino que también nos deja entrever la profundidad de su conexión con el productor.

PUBLICIDAD

Desde que Selena y Benny hicieron pública su relación en diciembre de 2023, los fans han sido testigos de una pareja que se muestra auténtica y sin reservas. Ahora, con Scared of Loving You, han decidido compartir su amor de una manera aún más especial: a través de la música. El sencillo es el primer adelanto de su álbum colaborativo I Said I Love You First, un título que ya deja claro que cada canción será una ventana a su relación.

Selena Gomez La cantante sorprendió con el anuncio de un nuevo álbum junto a Benny Blanco (Instagram)

La letra de Scared of Loving You nos sumerge en una historia de amor que, aunque está llena de entrega, también refleja los miedos que surgen cuando se ama con intensidad. “I’m not scared of loving you, I’m just scared of losing you” (No tengo miedo de amarte, solo tengo miedo de perderte), canta Selena con una dulzura que desarma. En estos versos, la artista se muestra honesta sobre las inseguridades que pueden aparecer incluso en las relaciones más sólidas.

Es imposible ignorar la influencia de Benny Blanco en la producción de este tema. Con una melodía suave, minimalista y cargada de emoción, la canción nos permite centrarnos en la voz de Selena, que transmite una ternura y una sinceridad difícil de igualar. Blanco, quien aporta armonías sutiles en los coros, no solo es parte de la canción, sino que se convierte en un pilar dentro de la historia que se cuenta en ella. Además, la participación de FINNEAS, hermano y colaborador de Billie Eilish, le añade un toque melancólico y nostálgico que hace que cada nota resuene con mayor profundidad.

Selena Gomez La cantante sorprendió con el anuncio de un nuevo álbum junto a Benny Blanco (Instagram)

Pero Scared of Loving You no es sólo una canción de amor, sino también una reflexión sobre el crecimiento personal. Selena canta: “When I was young, I would love too fast, Hope I don’t repeat my past” (Cuando era joven, amaba demasiado rápido, espero no repetir mi pasado). Con estas palabras, la artista deja entrever que su relación con Benny es diferente a las anteriores, más madura y basada en la confianza y el entendimiento mutuo.

La historia de amor de Selena y Benny es, en muchos sentidos, un cuento moderno. Tras años de relaciones mediáticas y romances que no funcionaron, la cantante finalmente encontró en Blanco a alguien con quien puede ser ella misma.

La química entre ellos es evidente en cada aparición pública y en cada declaración de amor que se dedican en redes sociales.

PUBLICIDAD

Con este sencillo, Selena Gomez nos recuerda que el amor verdadero es aquel que nos desafía, que nos hace crecer y que, a pesar de los miedos, nos impulsa a seguir adelante. Scared of Loving You no es sólo una canción, es un reflejo de una historia de amor real, llena de emoción, aprendizaje y, sobre todo, autenticidad.