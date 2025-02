“Tampoco han matado a alguien”, Pepe Aguilar defiende a Ángela Aguilar de críticas

Ángela Aguilar ha sido blanco de un sinfín de críticas desde el inicio de su relación con Christian Nodal, por lo cual recientemente, Pepe Aguilar compartió su perspectiva sobre la polémica que sigue enfrentando su hija.

La joven artista ha intentado continuar con sus proyectos profesionales para apagar la polémica que la persigue; sin embargo, todo parece indicar que ha sido en vano, ya que sigue siendo señalada por su relación con el cantante de regional mexicano.

Pepe Aguilar reacciona a las cítricas en contra de Ángela Aguilar

Fue a través de una entrevista con Paola Rojas en donde Pepe Aguilar respondió a todas las críticas que ha recibido Ángela Aguilar, señalando que todas las cosas pueden generar aprendizaje.

“Sí, pero mira yo te voy a decir una cosa: en este mundo se viene a aprender y cada persona tiene su programa de clases diferente. También en ese momento es que somos un rompecabezas global y cada pieza trae cosas positivas y cosas negativas. El tercer punto, es que nadie puede responder por nadie más que por si mismos”, dijo frente a la periodista.

En este sentido, el cantante aseguró que sus hijos deben hacerse responsables de sus acciones, no obstante, señaló que siempre estará para apoyarlos ante cualquier adversidad, ya que está consciente de los valores que les dejó.

“De las cosas malas se aprende, de las cosas buenas te haces menso. Ya nada más piensas que eres muy bueno. Tampoco han matado a nadie”, añadió.

Majo Aguilar rompe el silencio sobre su distanciamiento con Pepe y Ángela Aguilar

Fue a través de su cuenta de TikTok en donde Majo Aguilar publicó un video para hablar sobre ciertos detalles de la relación con su familia, señalando que desde hace tiempo no tiene comunicación con su tío y prima.

“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia, hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto”, dijo.

En este sentido, a pesar del distanciamiento evidente, la intérprete de “No voy a llorar” aseguró que su familia siempre será importante en su vida sin importar las polémicas que puedan surgir.

“Eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida. Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo, por ese amor y convivencia que sí tuve durante mi adolescencia. Vayamos con el camino del amor”, explicó.