“Kim Censori”: Kim Kardashian hace sexy reaparición pero impacta con el parecido a la esposa de su ex

El desnudo de Bianca Censori, pareja de Kanye West, en los Premios Grammy, ha sido el show del año. El menudo vestido de transparencia que dejó al descubierto completamente el cuerpo de la modelo, al parecer Kim Kardashian ha tratado de repetir este estilo.

PUBLICIDAD

La Kardashian publicó recientemente un video en el que aparece con un mono color carne vestida de “hada madrina”, la llamada “el hada madrina de los glúteos”.

“Tras cinco años de preparación, nuestras soluciones definitivas para mejorar los glúteos, harán que aparezcan por arte de magia los glúteos de tus sueños (sin necesidad de hacer sentadillas), cortesía del hada madrina de los glúteos Skims. Sale a la venta el jueves 13 de febrero”, es la descripción que ha escrito junto al vídeo.

“Bianca, ¿eres tú?”, “Pareces Bianca en la alfombra roja”, “Pensé que eras Bianca”, “Kim Censori”, “El de marketing es simplemente un genio”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el post de Kim en Instagram.

¿Por el lanzamiento?

Aunque solo sea una mera coincidencia, no pasa desapercibido el parecido entre ambos vestidos. Eso sí, Kim lo hace por el lanzamiento de su colección de prendas para realzar la figura sin necesidad de ir al gimnasio, mientras que Censori al parecer lo hizo para complacer al rapero.

Pero nuevamente la empresaria quiso lucir su cuerpo, esta vez con un enterizo de corazones que deja sus glúteos al aire.

"Kim Censori": Kim Kardashian hace sexy reaparición pero impacta con el parecido a la esposa de su ex Seguidores aseguran que Kim Kardashian no supera la separación de Kanye West (Instagram: @kimkardashian)

Sus más de 358 millones de seguidores en Instagram reaccionaron a la publicación, algunos alabando su espectacular cuerpo, otros asegurando que no supera la separación de Kanye West.

PUBLICIDAD

“Dios mío. Ella debe quererlo de vuelta. Incluso se parece a la nueva esposa... Consigue una vida Kim…”, “Di que todavía estás obsesionado con tu ex... sin decir que todavía estás obsesionado con tu ex 😂😂”, “¿Realmente necesitas caer tan bajo? ¡Qué ejemplo a seguir para tus hijos! Por qué recurrir a un acto tan sin clase”, “Biankim Censorshian”, “Juré que era la actual del ex jajaja”, son algunos de los comentarios en la publicación.

No son nuevas las comparaciones

Según destaca la revista Hola, las comparaciones entre Kim y Bianca no son nuevas. En diciembre, Kim fue acusada de copiar el estilo de Censori cuando posó en una sesión de fotos con un diminuto top blanco y una tanga, una elección de vestuario que recordaba a las elecciones provocativas de la esposa de Kanye.

La influencia del rapero en la imagen de sus parejas es un tema recurrente; durante su matrimonio con Kim, él dirigió su estilo y en ocasiones le pedía que se cambiara si consideraba que se mostraba demasiada atrevida.

Curiosamente, Kanye ha mostrado un enfoque completamente opuesto con Bianca, quien ha sorprendido al público con atuendos reveladores, generando polémica en eventos como los Grammy 2025.