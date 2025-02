¿Ya encontró novio? Adamari López reaparece muy feliz con este hombre y lo llama “mi marido”

Adamari López se ha dedicado de lleno a la crianza de su hija Alaïa, fruto de su relación con el bailarín español Toni Costa con quien terminó su relación en 2021, desde ese entonces su corazón no tiene dueño.

Recientemente ha causado revuelo en las redes sociales al compartir dos fotografías junto a un hombre a quien calificó como “su marido”, lo que generó que sus seguidores se emocionaran y le dejaran bonitos mensajes en la publicación.

Se trata de Carlitos Pérez-Ruiz, a quien presumió nuevamente como “su esposo”, pero en realidad no sostiene una relación amorosa, sino una gran amistad de años, inclusive tuvo un intercambio de afectuosas palabras.

El que resuelve todo

López publicó el par de retratos que, aparentemente, fueron tomados mientras cenaba con Carlitos Pérez-Ruiz y otras personas.

““Mi marido” 🤭 el que me resuelve hasta el cambio de la llanta del 🚘 ¿ya vieron ese video? Sino lo han visto díganme en los comentarios y les envío el link 💕”, escribió la conductora puertorriqueña en un post con dos imágenes junto a Carlos.

“No lo he visto - pero son un Amorsote los dos !. Love you 😍”, “Hermosa pareja me encanta que @adamarilopez sea feliz te lo mereces que bello ese papachongo😍😍😍😍”, “Me encanta Carlitos, un excelente marido @adamarilopez 😍❤️”, “Me alegro, te mereces lo mejor, muchas felicidades y que Dios los Bendiga. ❤️❤️🙏🙏”, “Bella pareja que dios los conserve por siempre”, son algunos de los comentarios que recibió Adamari en su Instagram.

Todo por “la goma”

Carlos apareció en una situación que se le presentó a la también actriz y ella contó en un video en TikTok como el galán la sacó de un apuro. Explicó que mientras iba manejando, un neumático se le “empezó a bajar”, por lo que llamó al comunicador para que la auxiliara, reseñó el portal Univisión.

Él acudió hasta su casa para poder trasladar la camioneta de la boricua hasta el establecimiento de un experto que le cambiaría “la goma”.

Carlitos Pérez-Ruiz reaccionó con un cariñoso mensaje, el cual dejó en la sección de comentarios. “Y haré y daré todo por verte feliz y completa siempre”, le aseguró el puertorriqueño radicado en Miami, ciudad en la que ella igual vive.

Aunque la mamá de Alaïa no le respondió, varias de sus seguidoras sí lo hicieron, expresándole a él su agradecimiento por “quererla” pues “ella se lo merece”.