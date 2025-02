¿Será papá? Mario Bautista emociona a fans con publicaciones y fotos junto a su novia

Desde sus inicios, Mario Bautista se convirtió en uno de los creadores de contenido más vistos en todo México. Miles de fans quedaron asombrados al ver que el joven comenzaría una carrera musical, sin embargo pese a todas las dudas, ahora el artista también suma millones de reproducciones en Spotify y otras plataformas, pero ¿Existe algo más que pueda sorprender a sus fans? La respuesta es sí.

En las últimas horas se comenzaron a popularizar las imágenes de Mario Bautista y Karina Praitova en las que se presume que anuncian la llegada de un nuevo integrante. Si bien el cantante no confirmó esto, los internautas comenzaron a felicitar a Bautista por convertirse en papá.

“Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba, llego el momento de escribir una nueva historia juntos, te amo”, es el texto que insertó el cantante en las fotos que ya cuentan con muchas reacciones. Asimismo, Mario subió una foto a sus historias en el que se ve el vientre de Karina, hecho que solo aumentó las teorías de un bebé.

¿Quién es la novia de Mario Bautista?

Karina Praitova es una modelo de origen belaruso, quien según la poca información que hay de ella, ha trabajado de manera internacional con diferentes marcas. Actualmente, Karina mantiene su cuenta de Instagram en modo privado.

Se sabe que el noviazgo con Mario Bautista no tiene mucho tiempo que comenzó, mas parece ser que eso no fue impedimento para que terminará ganándose el corazón del cantante, quien estaría a punto de convertirse en padre por primera vez a sus 28 años de edad.

“Canción en camino”, “Mario no nos dejes así, haz un live y cuéntanos todo”, “se me bajó la presión, aviéntenme una coca”, “Ya di que es broma, ya me agüite” o “Felicidades mi amorrr, este fue el verdadero te vimos crecer desde el inicio”, son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.