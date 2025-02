Irreconocible: Salma Hayek aparece en curioso video con su gato, pero la reacción del público sorprendió

Cuando se trata de cuidar animales, la actriz mexicana Salma Hayek es la primera en defenderlos. La estrella de cine tiene gran cantidad de perros, gatos, caballos, búho, tortugas, alpacas y más en su mansión de Londres. Este martes 11 de febrero compartió en su cuenta de Instagram un video bastante particular de uno de ellos.

El búho es uno de sus preferidos, por eso el que tiene más presencia en sus redes. Sin embargo, en esta oportunidad fue el gato quien se robó todo el protagonismo cuando dejó salir toda su naturaleza y ella tuvo que recurrir a sus fans para pedirle ayuda.

En el reel se muestra al felino con un pájaro muerto en su boca, algo que desconcertó mucho a Hayek, por lo que decía: “No, no, no... sha, eso es asesinato. Sasha eso no es bonito. ¡Oh, Dios mío, pobre pajarito! ya que se lo coma. Lo pongo afuera, claro que sí. Dáselo a él ahí, ponlo en afuera de la ventana. Si te vas a comer lo que mataste no lo hagas dentro de la casa. No sé qué más hacer...”.

Un regalo poco convencional

Salma estaba desesperada, mientras una chica que parece ser su hija Valentina tomó al ave y trató de sacarla de la residencia. La actriz, cargó a Sasha. En Instagram, la también empresaria pidió auxilio:

“Si entierro al pájaro: Sasha y los perros lo desenterrarán. No tengo el corazón para tirarlo a la basura. Por otro lado, es la naturaleza de los gatos cazar, así que no puedes enojarte demasiado con ellos. Pero aun así... ¿QUÉ SE SUPONE QUE HAGA?”.

Ella iba vestida con un pantalón holgado, un gran camisón y el cabello recogido. Lucía completamente irreconocible. Por supuesto, los comentarios no tardaron, tanto para opinar por su apariencia, como para ayudarla.

“Dicen que los gatos te traen comida cuando creen que tú no sabes cazar 😂“, “No dejes que sus gatitos coman animalitos que están afuera, pueden contraer infecciones”, “Salma tu minino te trajo ese pajarito de regalo es para ti🙌❤️”, “Cuando un gato te trae lo que ha cazado es su forma de decir te quiero”, “No debió dárselo a comer, para no acostumbrarlo a comer pajaritos 😏” y “Enterrarlo en el patio, ya que fue un ser que te dio felicidad un tiempo”.

Mientras que otros se fijaron en la apariencia de la actriz, de 56 años: “Wow no conocía a Salma 😳 así es q nos vemos todas en realidad 😉“, “Está irreconocible”, “Se ve vieja” y “Envejece con dignidad”, “El look que todas usamos en casa”.

Se estima que Hayek tenga alrededor de unos 30 animales rescatados. En cuanto su físico, ella es una de las estrellas del espectáculo que no duda en mostrarse al natural y presumir sus canas, como lo hizo en la alfombra roja de los Globos de Oro.