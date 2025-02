¿Quién es Olimpia Báez? La nieta de Carolina Herrera que sigue los pasos de su abuela y causó furor en NYFW

Carolina Herrera se ha convertido en un referente del mundo de la moda, con un exquisito gusto en sus diseños y una firme que se ha vuelto una de las más renombradas, la venezolana es sin duda una de las mujeres más exitosas de esta industria.

Además de sus diseños, las reglas de la diseñadora también se ha vuelto famosa por sus controvertidos consejos para que las mujeres exploren su lado más elegante sin importar su edad, lo que la ha llevado a penar el uso de prendas tales como, las minifaldas, los jeans, tenis y hasta los bikinis.

Los más exigentes han buscado en la familia de Carolina Herrera, a quienes se atrevan a desafiar las reglas de la venezolana; encontrando en algunas de sus hijas, detalles en sus looks que muestran que no todo lo que dice su madre es ley, sin embargo, hay quienes no solo heredarán su imperio, también el estilo que la caracteriza y para pruebas, su nieta, quien causó furor durante la Semana de la Moda de Nueva York.

Carolina Herrera es sinónimo de elegancia y clase

Nieta de Carolina Herrera causa furor por su look en la Semana de la Moda de Nueva York

Los desfiles de Carolina Herrera siempre son de los más esperados por el público, y esta vez, la presentación que se llevó a cabo durante la Semana de la Moda de Nueva York han provocado el furor del público, luego de que la icónica diseñadora, apareciera junto a su nieta, Olimpia Báez, siendo el foco de atención de la presentación de la nueva colección a cargo de Wes Gordon.

Aunque Carolina Herrera cedió la batuta de su marca a Wes Gordon, la icónica venezolana no se pierde uno solo de sus desfiles y esta vez, estuvo acompañada por su hija Carolina Adriana Herrera y el torero Miguel Báez ‘El Litri’, que además, fueron quienes llevaron a la nieta de la diseñadora, Olimpia Báez, usando un conjunto a juego con el de su abuela.

Tal parece que la nueva heredera del imperio de Carolina Herrera, también trae en la sangre ese exquisito sentido de la moda, y es que la joven acudió con un elegante vestido rojo de manga larga, ceñido a la figura, dejándole una figura de sirena, que únicamente complementó con unas botas camel de ante estilo slouchy.

Su abuela, por otro lado, apostó por un atuendo de abrigo rojo que complementó con medias de color burdeos y zapatos de tacón rojo, que contrastaron con el atuendo de su hija Patricia Cristina Herrera y su nieto, Magnus.

¿Quién es Olimpia Báez, nieta de Carolina Herrera?

Olimpia Báez, la nieta de Carolina Herrera que heredó su exquisito sentido de la moda, a sus 19 años, se coloca como una de las jóvenes promesas de la industria, siguiendo los pasos de su abuela, gracias a sus estudios en diseño desde París.

Luego de trasladarse a Nueva York, Olimpia Báez ha tenido como mentora, a nada más y nada menos que su propia abuela, con quien ha profundizado sus estudios en moda e incluso se espera que pronto, la primogénita de Carolina Adriana y Miguel Báez, se convierta en miembro del staff de la marca fundada por Carolina Herrera.