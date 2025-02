“¿Mezcla de Belinda y Cazzu?” El nuevo look de Ángela Aguilar por el creen que Nodal la está cambiando

Ángela Aguilar es una de las pocas estrellas de la música que ha mantenido su estilo intacto por años, convirtiéndolo en su sello personal: bob corto y cabello negro lacio. A pesar que solo tiene 21 años, la artista pocas veces ha impactado con cambios de look radicales, como la vez que lo pintó de verde, lila o rosado, o cuando colocó extensiones largas y onduladas.

PUBLICIDAD

En este 2025 volvió a sorprender, cuando fue captada por algunos internautas con otro tono de melena, por el que muchos aseveraron que tenía cierto parecido a Belinda, la expareja de su esposo Christian Nodal, pues ahora luce el cabello más largo y claro. Pero, hasta ahora, ocultaba de una u otra forma su imagen con una gorra.

Este fin de semana ella misma acabó con las especulaciones, y grabó un mensaje para sus fanáticos, por lo que dejó ver la nueva imagen: un cabello lacio, con flequillo largo estilo mariposa y color chocolate suave. Sin dudas, luce radiante.

“Angelitos estoy super contenta con todo el amor que le han estado dando a ‘Maldita primavera’, gracias por hacerla suya, por ponerle tanto amor, cariño esto significa muchísimo para mí, les mando besos”, le expresó a sus seguidores por apoyarla por su más reciente colaboración con Yuri.

“¿Mezcla de Belinda y Cazzu?”

“La princesa del regional mexicano” recibió buenas críticas: “Le favorece muy bien ese look a Ángela Aguilar”, “¡Qué bonita! Que carita de niña tiene 😇”, “Esta hermosa la canción y tú”, “Guapísima 🤗🙌”, “Le queda muy bien ese cabello” y “Te ves más hermosa”.

Pero, como era de esperarse, los haters se activaron para destruirla en todas las plataformas, por lo que aprovecharon para afirmar que se parece tanto a Belinda, como a Cazzu, la última ex de Nodal, ante de iniciar una relación con ella.

“Peluca de Temu porque está terrible 😂”, “Cuándo le creció el pelo”, “La tía pelucas”, “No sé si es una idea errónea, pero la escucho como queriendo imitar a Belinda 🙄”, “La niña queriendo ser lo que no es para hacer creer a los demás de que es. Copia copia copia”, “¿Mezcla de Belinda y Cazzu?”, “Muchacha sin personalidad, el mismo corte de Cazzu jajaja”, “La copia de Belinda, versión Temu 😂” y “Debería de buscar un asesor de imagen porque ese look con ese corte o esas extensiones no le favorecen”.

Algunos afirmaron que el intérprete de “Botella tras botella” estaría detrás del look, debido a que tiene el corte y el tono de cabello de sus otras parejas. Hay que destacar que él estuvo perdidamente enamorado de Belinda, con quien estuvo a punto de casarse, pero fue Cazzu, quien sanó las heridas y tuvieron una hija juntos.