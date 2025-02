“Me corrieron por gorda”: actriz de Netflix denuncia despido por sobrepeso, ¿podría ganar demanda?

Mientras Netflix prepara un gran año de estrenos y celebra la llegada de una producción mexicana ambiciosa con Las Muertas, una serie inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, una fuerte polémica opaca su lanzamiento. La actriz Dunia Alexandra denunció públicamente que fue despedida injustificadamente del proyecto debido a su peso, lo que ha desatado indignación en redes y la posibilidad de una demanda por discriminación.

¿Qué pasó con Dunia Alexandra y Netflix?

A través de un video en sus redes sociales, Dunia Alexandra reveló que tras ser seleccionada en un casting y firmar un contrato de seis meses para participar en Las Muertas, fue despedida de manera abrupta por preocupaciones sobre su salud debido a su peso. La actriz afirmó que, tras haber iniciado los trabajos de preproducción con ensayos, pruebas de vestuario y clases de baile, recibió una llamada de la productora Sandra Solares con la noticia de que su participación quedaba cancelada.

“Me dijo que los productores de Netflix estaban muy preocupados por mi salud y pensaban que me iba a dar un infarto por el sobrepeso que tenía y que por eso había decidido dar por terminada mi relación con ellos”, relató Dunia.

Sorprendida por la decisión, la actriz buscó respuestas del director de la serie, Luis Estrada, quien, lejos de ofrecerle una solución, reafirmó los motivos de su despido con declaraciones aún más polémicas.

El director Luis Estrada justificó el despido con argumentos controversiales

Dunia Alexandra relató que al hablar con Estrada, este reforzó la decisión con preocupaciones sobre su capacidad para desempeñar el papel debido a su peso. “Él me comentó que lo hacía por una cuestión de humanidad, que él no iba a cargar con una muerte. Que en las locaciones había mucho polvo y que se me iban a infectar los ojos, que me iba a cansar mucho, que iba a retrasar la producción porque era muy lenta”, denunció la actriz.

Las declaraciones del director han generado gran controversia, ya que muchos consideran que el despido de Dunia no solo fue injustificado, sino que refleja prejuicios arraigados en la industria del entretenimiento. La actriz señaló que no se le realizó ninguna prueba médica que respaldara las preocupaciones sobre su salud y que todo se basó en suposiciones erróneas.

¿Podría ganar Dunia una demanda por su caso?

Lejos de quedarse en silencio, Dunia Alexandra anunció que ha iniciado acciones legales contra la producción de “Las Muertas” por discriminación y despido injustificado. “Lo hemos normalizado porque nadie hace nada... porque nos da pena, pero no es normal que sucedan este tipo de cosas. Cuando hacen este tipo de acciones no solo nos afecta a nivel profesional, terminan vulnerando nuestra dignidad y nuestras emociones”, expresó la actriz.

Dunia Alexandra La actriz ha denunciado públicamente un caso de discriminación por parte de Netflix y el director Luis Estrada (Instagram)

Su denuncia ha generado un debate en redes sociales sobre la discriminación por peso en la industria del entretenimiento. Algunos usuarios señalan que la actriz tiene bases sólidas para ganar una demanda, ya que el contrato ya estaba firmado y el cambio de decisión se basó en criterios subjetivos.

“Si no está estipulado su sobrepeso en su contrato... Netflix no puede despedirla por eso”, comentó un usuario. Otro añadió: “Si en verdad se preocuparan por la salud del cast, debieron hacerle un examen a todos para evitar problemas futuros”. Sin embargo, también hay quienes argumentan que la apariencia física es un factor en la actuación y que los cambios de peso han sido parte del proceso de casting en otras producciones. “Ella está en su derecho de demandar, pero se supone que es actriz y su imagen es importante”, opinó otro usuario.

Hasta el momento, ni Netflix ni Luis Estrada han dado declaraciones oficiales sobre el caso. La serie Las Muertas sigue en producción y se espera su estreno en 2025, pero la controversia en torno a la denuncia de Dunia Alexandra podría impactar su recepción.