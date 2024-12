¿Bruno Mars celoso? Lanza polémico comentario al ver a Rosé de Blackpink con otro hombre

Rosé, integrante de Blackpink, compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece con el modelo de su más reciente video musical. Entre todas las reacciones de sus fans, la que destacó fue la de Bruno Mars, pues dejó un comentario en el que habría hecho notar sus celos ante la situación.

PUBLICIDAD

La integrante del girlgroup de YG estrenó su álbum de estudio ‘Rosie’, el cual incluye 12 canciones, entre ellas ‘Toxic till the end’. Dicha canción fue acompañada de un video musical, en el que se narra las vivencias de una relación tóxica.

Con la intención de promocionar el video que con apenas 8 horas de su estreno ya tiene más de 6 millones y medio de reproducciones, Rosé publicó una foto en Instagram junto al modelo que aparece en este lanzamiento, y colocó la descripción: “Llámanos por lo que somos”.

Rosé y Bruno Mars Imagen de Instagram: @roses_are_rosie

Bruno Mars reacciona a foto de Rosé con otro hombre

Después del estreno de ‘APT’, colaboración de Rosé y Bruno Mars, rumores acerca del tipo de relación que llevan comenzaron a surgir. Fanáticos de ambos artistas mencionaron lo bien que se veían juntos y los señalaron como una potencial pareja, de tal manera que iniciaron un shippeo.

Y aunque ninguno de los cantantes ha aclarado su situación sentimental, Bruno Mars hizo públicos los celos que sintió al ver a la voz principal de Blackpink con otro hombre, pues dejó un comentario en su publicación: “¡Espera un minuto! ¿Quién carajos es ese?”

Usuarios de la red social también comentaron el post, haciendo referencia al intérprete de ‘Just the way you are’: “Te está engañando”, “Cuando descubras quién es, me dices”, “Le reportaré esto a Bruno”, “¿Qué pasó con mi papi Bruno?”, “El segundo hombre más afortunado del mundo después de Bruno” y “No se habla de Bruno, no, no no”.