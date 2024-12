“Igualita a su papá”: viralizan primeras imágenes de la bebé de Robert Pattinson y Suki Waterhouse

Sin dudas el personaje de Eduard Cullen marcó para siempre la vida del actor Robert Pattinson, quien tras la saga de “Crepúsculo” ha buscado desligarse de su papel que le dio la fama y mostrarle al mundo que puede hacer mucho más, especialmente, ahora que es padre de una hermosa y sana bebé.

Robert, de 38 años, está enfocado en su paternidad al lado de su pareja, la actriz y cantante Suki Waterhouse. Ahora elige pasatiempos simples y personales que le permitan explorar su creatividad, sin que esto signifique una presión en su vida.

En una reciente entrevista al The New York Times, Pattinson confesó que se ha dedicado a la cerámica: “Es una forma de crear algo tangible, algo que no requiere la aprobación de nadie. (...) Quiero diseñar cosas que me hagan sentir algo, cosas que no sigan las normas tradicionales”. Además de esto, también comparte su tiempo diseñando muebles en Londres.

Las lindas fotos de la niña de Pattinson ¿a quién se parece?

“La paternidad ha cambiado mi perspectiva por completo. (...) Ahora todo tiene más sentido; todo lo demás parece secundario”, así se expresó el actor de Hollywood, quien se convirtió en padre en marzo de este año y un informante cercano a su vida manifestó los dos desean ampliar más su familia una vez que ella esté lista para hacerlo.

Ahora esta semana, los paparazzi capturaron a Suki en su posparto con su bebita en brazos caminando por la calle. Esto dividió opiniones en las redes sociales, pues, algunos encontraron delicado publicar el rostro de la nené, mientras que otros se centraron en el parecido que tiene con su padre cuando tan solo era un bebé, pero también hubo quienes no estuvieron de acuerdo, pues aseguraron que es la copia de Suki.

“Deberían cubrir la cara del bebé”, “Cero cool mostrar la cara de un bebecito”, “Hay que ponerle blur a la cara de la bebé”, “Se ve igual que él en sus fotos de niño”, “Es igual a Suki” y “Está igualita a su papá 😍”, fueron parte de las opiniones que dieron en redes sociales.

Por ahora, el actor se volverá a centrar también en su carrera, pues integra ahora el elenco de Christopher Nolan para su siguiente film. Ellos trabajaron juntos en “Tener” en el 2020. Se suma a Matt Damon, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway y Zendaya.

Aún los detalles del nuevo largometraje de Nolan se mantienen en secreto por parte de Universal Studios y sólo se sabe que el proceso de producción comenzará durante la primera mitad de 2025, reseñó en un artículo el diario Cooperativa de Chile.