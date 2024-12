Debbie Nelson, madre de Eminem, falleció a sus 69 años: Así fue la dramática relación del rapero y su progenitora

Debbie Nelson, madre de Marshal Bruce Mathers III, conocido artísticamente como Eminem, murió este lunes 2 de diciembre del 2024. Fuentes de medios estadounidenses informaron que la mujer de 69 años perdió una batalla contra un cáncer de pulmón.

Eminem no ha tenido ningún tipo de reacción en sus redes sociales y eso se debe a la relación que tuvo con su mamá, expuesta en sus canciones desde el inicio de su carrera musical.

El rapero estadounidense ha hablado abiertamente de los problemas que enfrentó, especialmente durante su infancia y adolescencia.

En sus canciones, Eminem ha expresado resentimiento hacia su madre, acusándola de negligencia, abuso emocional y de someterlo a una crianza difícil.

Hay un sencillo en particular, titulado “Cleanin’ Out My Closet” del álbum The Eminem Show (2002), que describe su frustración y dolor respecto a su infancia, mencionando supuestos comportamientos abusivos y problemas relacionados con la salud mental de Debbie. En otras canciones, como “My Mom”, el rapero utiliza un tono más satírico para abordar estas dinámicas.

A las canciones también habría que sumarle el argumento de la historia de “8 Mile”, película protagonizada por Eminem, en la que prácticamente cuenta cómo fue su vida previa al estrellato.

Debbie Nelson llevó estas situaciones al plano legal, ya que en más de una ocasión demandó a su hijo argumentando que sus declaraciones en entrevistas y letras de canciones la habían difamado. Aunque ganó una pequeña compensación, el caso reflejó la profundidad del distanciamiento entre ambos.