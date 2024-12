Pepe Aguilar habla sobre los rumores que dicen que pagó para limpiar la imagen de su hija, Ángela Aguilar

La polémica que rodea a Ángela Aguilar ha cruzado los límites del respeto. Más allá de las críticas a las que enfrenta cualquier artista, por lo que haga en su vida personal, la joven cantante ha sufrido ataques intensos y comentarios desafortunados en las redes sociales.

PUBLICIDAD

La intensidad de las críticas incrementó cuando se supo que Ángela Aguilar estaba en una relación sentimental con Christian Nodal, debido a que su ahora esposo tenía apenas unas semanas de haber terminado su anterior relación con Cazzu, con quien tenía una bebé de ocho meses.

Sin embargo, antes de eso Ángela Aguilar estaba sometida a otro tipo de críticas, una de las más comunes eran los comentarios negativos que recibía por haber dicho que en su ADN había un porcentaje de sangre argentina, como argumento para decir que apoyaba a la selección albiceleste en el Mundial de Qatar.

La enorme cantidad de comentarios hicieron que apareciera el rumor de que su papá, Pepe Aguilar, había pagado una alta suma de dinero para limpiar el nombre de su hija. El “Bandido de Amores” se había mantenido alejado de este tipo de comentarios, pero ahora, por primera vez habló de este tema.

Se había dicho, específicamente que Pepe Aguilar habría pagado para que la revista Glamour México le diera el premio de “Mujer del año” a Ángela.

“No sé si agradecerles o comentarles este rollo, porque oye, que me tengan en tan alta estima y que piensen que tengo tanta lana y tanto poder, gracias carnales, muchas gracias, pero la verdad es que no, no va por ahí”, dijo Don Pepe Aguilar, según TV y Novelas.