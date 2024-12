Cazzu da tremendo revés a Nodal y le demuestra con fotos que no lo necesita para darle lo mejor a su hija

En los últimos meses, la cantante argentina Cazzu ha estado en el ojo del huracán tras la polémica separación de Christian Nodal, quien es el padre de su hija, Inti. La situación se tornó aún más complicada cuando Nodal comenzó una relación con Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio poco después de su ruptura con Cazzu.

PUBLICIDAD

Hace unas semanas, Ángela Aguilar dio unas declaraciones en las que aseguró que “todas las partes estaban de acuerdo” cuando inició su romance con Nodal. Según la cantante, no hubo corazones rotos, lo que generó una fuerte reacción de Cazzu.

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

La cantante, quien hasta entonces había mantenido silencio, desmintió estas afirmaciones y dejó claro que ella jamás estuvo enterada de la situación. “Sí hubo corazones rotos”, confesó contundente, dejando entrever el dolor que vivió en ese momento.

Por su parte, Nodal salió a defender a Ángela, asegurando que todo se manejó de forma clara: “Aquí no hay ninguna pobrecita, aquí no hay víctimas de nadie, las cosas se hablaron claras y en la cara, porque así se tienen que hacer las cosas”. Nodal agregó que nunca fue infiel y afirmó: “Le informé, no puntualmente estoy con Ángela, pero ya habíamos terminado. Le dije: ‘Oye Julieta, vamos a sacar un comunicado porque yo voy a empezar a salir con alguien’”.

El regreso de Cazzu a los escenarios, ahora como mamá

Cazzu La argentina está preparando su gran regreso a los escenarios (Instagram)

A pesar de toda la polémica, Cazzu ha demostrado que está enfocada en su vida personal y profesional, dándole lo mejor a su hija. A sólo unos días de regresar a los escenarios, la cantante se prepara para ofrecer una actuación inolvidable, ahora con una nueva motivación: ser mamá de Inti, quien cumplió su primer año de vida en septiembre.

La cantante ha compartido en sus redes sociales cómo su hija ha sido su mayor inspiración para volver a los escenarios, mostrándola presente en los ensayos y acompañándola en este importante proceso. Su regreso está programado para el próximo 8 de diciembre en el Buenos Aires Trap, un festival que reúne a grandes artistas del género en el Parque de la Ciudad en Argentina.

Cazzu La argentina está preparando su gran regreso a los escenarios (Instagram)

Apoyo y reconocimiento de sus amigos

En medio de esta nueva etapa, Cazzu ha recibido el apoyo de sus amigos, incluyendo a su colega y amiga Nicki Nicole, quien también ha vivido el escrutinio público tras su ruptura con Peso Pluma. Nicki le envió un ramo de flores junto a un mensaje lleno de amor y admiración:

PUBLICIDAD

“Feliz día para la que antes de tener a Inti ya era mamá de varios. Te ama Nicki”, escribió la cantante.

Cazzu La argentina está preparando su gran regreso a los escenarios (Instagram)

Cazzu demuestra que no necesita a Nodal

El mensaje que Cazzu ha dejado claro con su vida y su carrera es que no necesita a Nodal para ser una excelente madre ni para seguir triunfando. A pesar de las palabras de Nodal sobre cómo manejaron su separación, la cantante ha mostrado que está enfocada en su hija y en su crecimiento personal.

En sus redes sociales, ha compartido imágenes que muestran la complicidad con su pequeña y con ello, su capacidad de sobreponerse a cualquier obstáculo.

Cazzu no solo vuelve a los escenarios, sino que lo hace con un mensaje contundente: su hija es su prioridad, y ni las polémicas ni el pasado con Nodal la detendrán.