Erik Rubin anuncia la muerte de su mamá: “No me pararé al lado de tus cenizas a llorar”

Murió Mayra Milanszenko. Fue el pasado mes de octubre cuando Erik Rubin y Andrea Legarreta solicitaron donadores de sangre para Mayra Milanszenko, madre del cantante de Timbiriche.

La publicación alarmó a las redes sociales y aunque la madre del artista fue dada de alta tras haber sido intervenida hace algunas semanas, se ha dado a conocer su muerte este lunes 25 de noviembre.

Fue el cantante de ‘Princesa Tibetana’ el encargado de anunciar la noticia a través de Instagram en un posteo donde se encuentra recibiendo mensajes de aliento de amigos del medio.

¿De qué murió la mamá de Erik Rubin?

El cantante escribió en su cuenta de Instagram: “No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estas ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros”.

Y continuó: “Eres el destello del diamante sobre la nieve.Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro,Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño.Cuando despierto en la quietud de la mañana”.

“Eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tu cenizas a llorar. No estas ahí, no has muerto”, terminó su despedida.

Le dan el pésame

Amigos de Erik como María León, Angie Taddei y Federica Quijano le han enviado sus condolencias a Erik con los mensajes: “Champ te amamos!!!!!!!! Y te abrazamos! Te acompaño en tu dolor” en el caso de la cantante de Jeans.

Y “Champ lo siento muchísimo, no tengo palabras ni tendré, el único aliado en este momento es el tiempo.Sin embargo siéntete querido y amado por muchísimas personas que tenemos la oportunidad de tenerte en nuestra vida! Te abrazo muy fuerte” en el caso de la integrante de Kabah.