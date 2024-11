Decretó su destino con una canción: Cazzu habría anticipado su separación de Christian Nodal

Si la historia de la separación de Shakira y Gerard Piqué genera polémica hasta hoy en las redes sociales, el triángulo amoroso entre Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar pica y se extiende y no se ve en un futuro inmediato que las especulaciones se disipen.

La rapera argentina de 30 años de edad, dejó claro en una entrevista para PLP que quiere que la dejen tranquila, que ella hizo lo propio al guardar silencio con respecto al matrimonio con Ángela Aguilar, hasta que la llevaron al límite. Julieta Cazzuchelli solo quiere dedicarse a la música y a su pequeña Inti.

Lo cierto es que los portales, seguidores en las redes sociales y revistas de entretenimiento no dejan de hurgar en la vida de Cazzu, quien comenzó su carrera cuando apenas tenía 11 años y debutó profesionalmente en 2016; su gran momento llegó en 2017 cuando lanzó su disco debut llamado “Maldade$”.

Una canción presagiaba su destino con Nodal

La argentina domina los géneros musicales trap latino, rhythm and blues latino, rock argentino, reguetón y folclore argentino, lo que demostró con mayor fortaleza en 2019 cuando presentó su segundo disco, “Error 93″, que contiene los sencillos “Visto a las 00:00″ y “Mentiste”, reseñó el portal El Heraldo.

De su segundo álbum hay una canción que se llama “Nada” que es de los principales éxitos musicales de la rapera argentina, además de ser una colaboración con los cantantes puertorriqueños Rauw Alejandro y Lyanno, de modo que mostró una evolución musical y apertura a explotar los ritmos musicales de mano de artistas conocidos a nivel internacional.

Pero la letra de la canción “Nada” era como un presagio de lo que años después sufriría la rapera en su relación con Nodal.

El despecho de la canción al despecho por Nodal

De acuerdo con el sitio Genius, la canción expresa los sentimientos de despecho luego de vivir una separación amorosa, sobre todo cuando fue dolorosa como la que la artista vivió con el actual esposo de la princesa de los Aguilar.

La relación de Cazzu con Nodal culminó en mayo pasado tras poco más de dos años de noviazgo y casi 7 meses después de nacer la hija en común.

Destaca el portal que “Nada” ahonda en los sentimientos, ya que no sólo la rapera argentina se introduce en la lírica, sino también Rauw Alejandro y Lyanno.

Al comienzo de la canción, se escucha cómo Cazzu canta “dijo que me está olvidando, que ya no me quiere ver, que ya tiene otra mujer. Nuestro amor está enterrando, que no lo supe querer, papi, ¿qué le voy a hacer?”.

En otra parte de la canción, Rauw Alejandro entona “salgo a ver si corro con suerte, esperando volver a verte. Dime, dónde te escondes, hoy la botella tiene tu nombre. Salgo a ver si corro con suerte, esperando volver a verte. Dime, dónde te escondes, hoy la botella tiene tu nombre”.

Curiosamente, la frase “hoy la botella tiene tu nombre” le hace un guiño a la canción “Botella tras botella” que Christian Nodal sacó en 2021, año en el que mantenía una relación amorosa con Belinda.

Cazzu lanzó “Nada” cuando todavía no conocía a Christian Nodal; sin embargo, la letra de la canción permite exponer lo que habría vivido tras el quiebre amoroso que se volvió mediático, sobre todo porque se especula que se trató de un triángulo amoroso.