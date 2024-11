Manelyk González le abre las puertas a una reconciliación con Karime Pindter: ¿Por qué se habían peleado las comadres?

Manelyk González ha decidido abrirle las puertas a la posibilidad de reencontrarse con Karime Pindter, después de años de estar distanciadas, producto de una pelea que separó sus caminos. Las dos influencers sostuvieron una linda amistad, por la que eran llamadas las comadres y ciertas diferencias hicieron que se alejaran y que incluso se dijeran algunas cosas desagradables.

Pero el tiempo lo cura todo. Manelyk, que fue quien inició el distanciamiento de Karime, ahora ha dicho que podría volver a trabajar con la finalista de La Casa de los Famosos México 2, destacando algunas de las mejores características y personalidad de Pindter.

“Cada una tiene su camino, cada una está triunfando y cada está cosechando lo que hemos trabajado”, dijo Manelyk cuando le preguntaron sobre cómo va su relación con Karime. “Ella es una mujer que sabe trabajar y que sabe hacer reality, al igual que yo. Yo le deseo lo mejor, que haga sus proyectos y si la vida en algún momento nos vuelve a juntar, bien; si no, bendiciones para todas”, añadió, según recoge Infobae.

Manelyk y Karime vía Instagram

El motivo de la pelea entre Manelyk y Karime

El conflicto comenzó porque Karime decidió apoyar a su expareja, Jawy, en vez de respaldarla a ella durante momentos clave en los que habían terminado.

“Voy a retomar un tema que a lo mejor y no quería como comentar mucho, ya pasó, ya superado, pero es un ejemplo: yo para qué quiero amigos famosos mierd*, que al final llevan años sabiendo que, por ejemplo, mi exnovio me ponía el cuerno con cada vieja que se le pusiera enfrente y no me decían nada”, dijo Manelyk en una entrevista en el 2022.