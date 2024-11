VIDEO: controversial incidente de la dueña del Miss Universo con Miss Indonesia

Las críticas le llueven a Anne Jakkaphong Jakrajutatip, dueña del Miss Universo, por un video que se hizo viral en las redes sobre un polémico incidente que tuvo con Clara Shafira, Miss Indonesia, durante el evento de revelación de la nueva corona de la 73.ª edición de este certamen.

A pocos días de la gala final, a realizarse este 16 de noviembre, el video ha desatado una controversia sobre la actitud poco amigable de la dueña de la organización Miss Universo.

Todo ocurrió el pasado miércoles 13 de noviembre. En la grabación viral, se aprecia que durante el evento en el que dieron a conocer la nueva corona, Miss Indonesia pasaba delante de Anne Jakkaphong Jakrajutatip, y mientras caminaba, levantaba la mano saludando a los presentes. Sin querer tapó con su mano la cara de la dueña del Miss Universo, y esto no le gustó a la ejecutiva, quien le agarró la mano y se la bajó con una actitud de molestia. No conforme con eso, le hizo un gesto, como intentando que se quitara rápido del sitio.

Dueña del Miss Universo y acusaciones de superioridad

Miss Indonesia se preocupó por el incidente y le pidió disculpas a la dueña del certamen, pero mientras se disculpaba empeoró la situación, porque le pisó el vestido. La candidata se dobló y trató de acomodar el vestido, se disculpó nuevamente y se retiró, dejando a Jakkaphong Jakrajutatip acomodándose la falda.

Por supuesto, los comentarios no cesan en las redes, donde muchos critican a la dueña del Miss Universo, tildándola de creerse superior. No obstante, otros la defienden, afirmando que ella no fue grosera, sino que le bajó la mano sin ofensas.

Hasta el momento, ni Jakkaphong Jakrajutatip, ni Miss Indonesia se han pronunciado.

Mientras tanto, las 130 candidatas del Miss Universo y el mundo entero esperan el gran día de la gala final para saber quién será la sucesora de Sheynnis Palacios. Todo está listo para elegir a la nueva reina en tierra mexicana.