Continuando con la polémica, Adrián Marcelo volvió a hablar de su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, señalando parte del acuerdo al que llegó con Televisa y como resultado sobre el sueldo que ganó al final de la competencia sin importar la forma en la que salió.

El comediante mexicano ha destacado en las redes sociales por su peculiar contenido, además de por las polémicas que protagonizó, mismas que marcaron fuertemente su carrera, una de ellas sin duda fue por su participación en el reality show de Televisa.

Adrián Marcelo en 'Hermanos de Leche' Youtube (Youtube)

Adrián Marcelo confiesa cuánto ganó por participar en ‘LCDLFM’

Durante una entrevista, Adrián Marcelo reveló los motivos por los cuales tardó tanto tiempo en hablar sobre su relación laboral con Televisa, asegurando que tenía que esperar indicaciones de su equipo legal.

“Tema contractual también, yo salgo un 4 de septiembre, podía hacerlo (hablar de LCDLFM), pero podía meter temas contractuales, lo que queríamos era enfriar las cosas primero con Televisa, o sea luego luego, también muy asesorados por mis abogados y al final agradezco también a todos”, explicó.

En este sentido, el youtuber mexicano habló del sueldo que percibió por participar en la producción, explicando que no solo recibió la cantidad por lo que trabajó, sino también por el resto de la duración de LCDLFM.

“Televisa se porta increíble. Me pagan lo trabajado y aparte lo no trabajado, me pagan también las semanas que no estuve como habíamos quedado”, comentó.

Adrián Marcelo delata a la persona que filtraba información a Arath de la Torre

Fue durante una entrevista, en donde el youtuber mexicano habló del enfrentamiento que tuvo con Arath de la Torre dentro del reality show, mismo que habría puesto a prueba al conductor; sin embargo, reveló que decidió permanecer en la competencia, ya que un ejecutivo de Televisa filtró información del exterior.

“Yo también tengo mis herramientas, entonces el domingo le digo eso a Arath, Arath se mete dos horas, que ya me enteré y eso te lo digo aquí como exclusiva, me dijeron que Bernardo Gómez, mano derecha de Emilio Azcárraga, bajó a convencerlo que de no se fuera y ahí es donde le dan información de que yo estoy siendo señalado por una secretaria de la mujer, que me quieren quitar la cédula. Le informa que Ricardo Peralta está perdiendo seguidores”, dijo.

En este sentido, Adrián aseguró que el ejecutivo convenció a Arath de la Torre de seguir en la competencia como parte de la historia que desarrollaron a lo largo del programa.

“Le dicen, es que no te tienes que ir tú, la historia que estamos contando te ayuda a ti. El que se tiene que ir es este cabr** y el martes me ponen ese clip, presionado por Televisa, Endemol y bueno”, puntualizó.