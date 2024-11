Ernestina Sodi: Así fue el secuestro de las hermanas de Thalía

Este sábado 9 de noviembre del 2024, Camila Sodi, hija de Ernestina Sodi, informó sobre el fallecimiento de su madre, quien perdió la vida tras estar internada en un hospital debido a dos infartos.

Ernestina Sodi fue ingresada al hospital debido a que le dio un infarto, y ya internada, se le rompió la arteria aorta que causó el segundo infarto, debido a ello, perdió la vida la periodista y escritora mexicana.

Así fue el secuestro de Ernestina Sodi y su hermana Laura Zapata

Las hermanas de Thalía, Ernestina Sodi y Laura Zapata, sufrieron de un secuestro en septiembre del año 2002 por parte de elementos conformados por el crimen organizado, un hecho que conmocionó al pueblo mexicano.

Los hechos ocurrieron cuando las hermanas de Thalía salieron de un teatro de la Ciudad de México después de que Laura Zapata actuara en una función en la puesta en escena La casa de Bernarda Alba. Tras su salida del lugar, fueron interceptadas en las inmediaciones del Circuito interior, cerca del entonces Cine Cosmos, así lo narra Zapata:

“Empezamos a ver una camioneta con un coche como que se están peleando y de repente vemos que de la camioneta baja un cuate con armas largas y le digo: ‘Wow, traen armas largas y vienen hacia nosotras’. Con la culata del arma rompe mi vidrio, yo me quité un anillo de brillantes y me lo metí en el busto, abrí la puerta y dije: ‘Que se lleven el coche’”, relató.

Así narró su secuestro Ernestina Sodi en su libro ‘Líbranos del mal’

Ernestina Sodi decidió escribir un libro sobre el secuestro que tuvo junto a su hermana, Laura Zapata, en el que, según las víctimas, los secuestradores identificados por ellas como la banda de Los Tiras, les pedían 5 millones de dólares que debía pagar el esposo de Thalía, Tommy Mottola.

“Me meten en la cajuela (maletero) de un coche, amarrada de pies y manos. Lo primero que siento es que me falta el aire y después, cuando me ponen la colcha encima comienzo a volverme loca. Es la sensación más terrible que he experimentado. En la oscuridad de la cajuela pienso que me van a matar”, narró Sodi en su libro ‘Líbranos del mal’.

En el libro que publicó Ernestina Sodi menciona que los secuestradores no “tenían nada personal con ellas”, sino que, querían el dinero de Tommy Mottola, esposo de su hermana Thalía.

El libro que publicó Ernestina Sodi levantó polémica debido a que acusó a Laura Zapata de ser la autora intelectual del secuestro debido a que quería hacerse con la fortuna del esposo de Thalía, además, ella sufrió de abuso sexual.

Ernestina Sodi sufrió abuso sexual en el secuestro

El calvario que sufrieron las hermanas de Thalía a manos de la banda de Los Tiras fue de alrededor de 40 días, en los cuales, según mencionó Ernestina Sodi, fue víctima de violación.

Esa fue la parte esencial para que las hermanas de Thalía fracturarán su relación tras el secuestro, pues la periodista sufrió de abuso sexual, y Zapata fue liberada primero, además de que según Sodi, su hermana Laura intervino para que no la liberaran.

“Vamos a dejar ir a su amiga, ahora la ponemos en marcha y se va”, dijeron los secuestradores, pero mi hermana les contestó: “¡No! Por favor, no la dejen ir, ella no es mi amiga, es mi hermana”, según dijo Sodi en su libro.

Laura Zapata asegura que Ernestina Sodi mintió

Tras la publicación del libro de Ernestina Sodi en el que aseguró que fue víctima de violación durante el secuestro y de que acusó su hermana de ser la autora intelectual, Laura Zapata aseguró que mintió.

“Por supuesto que mintió, es algo que yo no presencié, no fui testigo, por lo menos hasta el último día que yo estuve, nos trataron de señoras”, dijo Laura Zapata sobre los dichos de Ernestina Sodi sobre el abuso sexual.

“Cuando me liberaron, me di un baño y busqué a Genaro García Luna para ayudar a liberar a Ernestina Sodi del infierno en el que estaba”.

¿Cuánto pagó Ernestina Sodi y Laura Zapata para ser liberadas del secuestro?

Laura Zapata reveló en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante que le pagaron a los secuestradores 1 millón 250 mil pesos mexicanos para ser liberadas.

“Hice todo para liberar a Ernestina Sodi, no sé si fue más complicado el secuestro, o tener la vida de mi hermana en mis manos, tenía que liberarla”, aseguró Laura Zapata.