Adrián Marcelo se ha convertido en uno de los personajes mexicanos más controversiales por su peculiar forma de hacer comedia, llamando la atención nuevamente tras reaccionar al triunfo de Donald Trump a través de una publicación desde su cuenta oficial de X.

No es la primera vez que el popular comediante enfrenta una polémica, ya que a lo largo de su carrera ha sido señalado por sus peculiares opiniones sobre temas sensibles para la sociedad; sin embargo, Adrián Marcelo sigue asegurando que todo se trata de comedia.

Adrián Marcelo reacciona al triunfo de Trump con polémica publicación

En medio de las reacciones que surgieron por el triunfo de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos, Adrián Marcelo se pronunció a través de sus redes sociales, llamando la atención por un chiste que ha sido calificado como racista.

“Ganó Trump. ¿Saben cuándo le quita lo negra a la Sirenita?”, escribió desde su cuenta de X, ante Twitter.

Para hablar sobre el próximo presidente de Estados Unidos, el youtuber mexicano decidió referirse a la última protagonista de la película en live action de ‘La Sirenita’, tomando en cuenta que luego del estreno fue criticada por la falta de similitud con la cinta animada.

Como era de esperarse, la publicación ha generado diversas reacciones en esta red social, especialmente de los usuarios ajenos a Adrián Marcelo, señalando que no debería emitir opiniones de este tipo, tomando en cuenta su popularidad.

Adrián Marcelo revela detalles de su relación con Televisa tras salir de LCDLFM

Como parte de los rumores que surgieron sobre una posible demanda que podría enfrentar el conductor por incumplir con su contrato, Adrián Marcelo aseguró frente a ‘La Mole’ que se encuentra en buenos términos con Televisa, además de confirmar que la producción de LCDLFM lo buscó para que regresara antes de la final, con el objetivo de mantener la atención del público.

“Quedé en términos maravillosos, yo creo que ya han de querer jalar conmigo de nuevo porque se portaron muy bien estos cabro***. Todos se han portado y eso que se chingaron todas las marcas y como quiera están de: ¿Quieres volver a entrar y la chinga**?, ¿Qué se le ofrece?”, dijo.

En este sentido, ante los señalamientos por su desempeño dentro del reality show, Adrián Marcelo explicó que le faltó experiencia para poder afrontar todos los retos a los que se enfrentan los concursantes de un formato televisivo de ese tipo.

“Es una experiencia única porque yo jamás había estado en ese tipo de competencia, es un anexo, un anexo fresón y muy bien pagado, pero no deja de ser, el pedo es la realización, no estás viviendo en una casa, estás en un programa de televisión. Me faltó experiencia, lo vi como un programa de televisión y por eso no armonizaba, solo quería proveer una dosis de morbo. Estaba mentalizado en proveer algo hacia afuera que estuviera entretenido”, comentó.