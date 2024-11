¿Nodal le mintió? El detalle que le habría ocultado a Ángela Aguilar por el que podría no haber sabido la verdad

Ángela Aguilar está atravesando la peor crisis personal y profesional de su vida tras su matrimonio con Christian Nodal a solo dos meses de haber dado a conocer su noviazgo, debido a que ha sido acusada de haber sido la amante del cantante cuando este aun estaba junto a Julieta Cazzuchelli.

Las fechas de su relación no cuadran, pues habían pasado solo dos semanas de conocerse la separación de Nodal con Cazzu, cuando aparecían los rumores y confirmación de su noviazgo, situación que indignó en redes sociales y los dejó expuestos a la cancelación.

Aunque la hija de Pepe Aguilar se había encargado de mantener su vida privada alejada de los escándalos, su relación con Nodal la ha llevado a ser cancelada cómo nunca antes pero sus últimas declaraciones han dejado un detalle inesperado.

Ángela Aguilar y la razón por la que aseguran que Nodal le mintió

Ángela Aguilar ofreció una entrevista hace unos días atrás donde aseguraba que todos los involucrados estaban en paz y al tanto de todo lo que había sucedido en su relación, con lo que dio a entender que Cazzu nunca fue engañada y había una buena relación.

“Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos, unidos y en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia muy tranquila... Todas las partes involucradas sabían lo que estaba pasando. Nosotros lo compartimos porque somos figuras públicas, porque no solo es tu relación sino también con el mundo. Respeto mucho a mi esposo y todo lo relacionado con él”, dijo.

Tras sus declaraciones, Cazzu salió en su defensa a contar su verdad asegurando que ella se enteró de tal relación al igual que todos los demás, por redes sociales, por lo que si hubo corazones rotos y mucho sufrimiento.

“Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento e formar parte de un plan, pero tengo la necesidad de refutar porque es mentira… Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto… Me sorprendió obviamente porque yo a ella la conocía, ya había compartido algunas veces... primero pensé que no era, resultó que sí”, confesó la argentina.

La seguridad con la que Ángela habló sobre su situación ha llevado a usuarios a considerar que Nodal le contó la historia de otra manera, por lo que la habría engañado.

“Por qué no van y le mientan su progenitora a Nodal, que fue el que engaño a las 2. Por qué nomás a Ángela todo el hate y el cacas como si nada bien a gusto”, “Nodal a Ángela: “si ya le conté de nosotros ya sabe, no te preocupes” 🤣 y ella: ah ok estamos bien todos”, “Para que ella dijera eso en la entrevista fue por que Nodal le dio esa versión. Pienso que cuando Cazzu lo desmintió diciendo que ella se dio cuenta cuando todos se enteraron, se le quito la careta”, expresaron.