Adele rompe en llanto al ver a Céline Dion en una residencia de Las Vegas

Circula un video por internet que muestra la sorpresa que se llevó Adele al ver sentada a Céline Dion durante uno de los conciertos de su residencia en Las Vegas, Nevada. Hay que reordar, que Céline lleva varios años luchando contra el síndrome de la persona rígida y ha dejado de actuar, la última aparición pública fue en los Juegos Olímpicos de París.

PUBLICIDAD

Al interpretar When We Were Young, notó a Celine Dion en un palco cercano. Inmediatamente, la cantante británica hizo una pausa en su presentación para caminar entre el público y acercarse a la célebre cantante canadiense.

El video, ampliamente compartido en redes sociales, muestra la profundidad de su encuentro: Adele y Celine se abrazan con efusividad Se toman de las manos mientras conversan Dion acaricia con ternura el rostro de Adele. Ambas se muestran visiblemente emocionadas Al volver al escenario, Adele, conmovida, exclamó: “¡Un aplauso para Miss Celine Dion!”. La reacción del público es instantánea, se levantó para aplaudir y vitorear con emoción.

El encuentro tuvo lugar el sábado por la noche en el Colosseum del Caesars Palace, captura a las artistas llorando y a una audiencia en éxtasis.

¿Cuándo termina la residencia de Adele?