“No importa el reto, importa como lo enfrentamos”: El mensaje de Juan Soler a Paulina Mercado que enternece las redes

Paulina Mercado ha pasado por una etapa muy difícil en su vida, tras ser sometida a una cirugía para extirparle un tumor que se creía cancerígeno de la garganta. Todo salió muy bien y la presentadora se recupera recibiendo el apoyo incondicional de su gran amor, Juan Soler.

Soler se ha convertido en la fortaleza y en el cómplice de vida de Mercado y tras salir de esta dura situación, la pareja ha decidido regalarse unas vacaciones muy románticas frente al mar y compartieron bellas imágenes con sus seguidores.

Paulina compartió algunas fotografías y videos de sus días de playa en las cuales citó una frase del escritor uruguayo Mario Benedetti que dedicó a Juan Soler.

“Las almas que se encuentran y se reconocen nunca se sueltan, ni con el silencio, ni con la distancia, ni con las vueltas que da la vida”, expresó la conductora, describiendo así cómo es que vive su relación y su amor al lado del también actor.

El mensaje que enterneció a las redes

Juan Soler no tardó en reaccionar al mensaje y le respondió con un mensaje que hizo suspirar a todas sus seguidoras en las redes sociales. “Siempre de la mano mi amor… no importa el reto, importa como lo enfrentamos. Te Amo Market🪲♥️”.

“@juansolervalls Que bonito amor”, “@juansolervalls Yo quiero encontrarme en mi vida a alguien como tú *nené Soler* (léase en tono argentino) 🎉🤩🤞💯”, “@juansolervalls mi pareja favorita, bendiciones y buena vibra para los 2 😍 soy su fan 💯”, son algunas de las reacciones al mensaje que Juan Soler le dejó a Paulina en sus redes sociales.

En otra publicación, la presentadora de Sale el Sol se dejó ver haciendo un poco de ejercicio junto al mar y reflexionó acerca de la etapa de vida en la que se encuentra.

“La vida me pone en pausa. …. Lo he repetido en muchas ocasiones, no puedes elegir lo que te pasa en la vida, pero sí es tu responsabilidad la actitud que le pones a eso que te toca vivir. Aprovechemos cada instante, una recuperación en la playa, con el sol, el mar y mi incondicional compañero”, sentenció.

Una prueba que le cambió la vida

Hace unas semanas, Paulina Mercado regresó al programa Sale el Sol, solo para despedirse, pues le toca enfocarse en su recuperación.

“Me detectan este tumor hace un mes, fue rápida la intervención, me operaron el 30 de septiembre, afortunadamente, el tumor fue benigno, estoy muy agradecida con la vida, también por la lección”.

Explicó que el tumor “fue muy grande” y que al sacarlo, “mis cuerdas vocales salieron un poquito afectadas, una está flojita, entonces, es un silencio que tengo que hacer en este momento, para que escuche, para ver qué tengo dentro, para ver qué dice mi interior”.

Precisó que está realizando terapia y ejercicios para regresar a su vida profesional. “Estoy en ejercicios, estoy en terapia, echándole muchas ganas, para poder hablar y expresar lo que tengo que decir que es: ‘Gracias, a Dios, al universo, a la vida, a mi casa Imagen, a los jefes’”.