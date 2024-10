Adrián Marcelo sigue compartiendo su experiencia dentro del programa ‘La Casa de los Famosos México’ como parte de la polémica que generó su participación, por lo cual durante una entrevista aprovechó para hablar de la supuesta traición de Poncho de Nigris, considerando los comentarios que hizo el empresario.

El famoso creador de contenido mexicano se convirtió en uno de los participantes más polémicos del reality show, ya que fue señalado por sus comentarios contra algunos de sus compañeros, dejando como resultado que el público y algunas celebridades se pusieran en su contra, como fue el caso de Poncho de Nigris.

Adrián Marcelo

Adrián Marcelo habla de la traición de Poncho de Nigris tras su paso por LCDLFM

Fue durante una entrevista que Adrián Marcelo fue cuestionado sobre su amistad con Poncho de Nigris, tomando en cuenta las críticas que lanzó en su contra, por lo cual aseguró que estaba consciente de que ese tipo de cosas pudieran pasar, asegurando que no tenía expectativas sobre el conductor.

“En el caso de él, la realidad es que lo esperaba, pero cuando esperas mucho y te traicionan es cuando más duele, pero cuando no esperas nada”, dijo.

Asimismo, ante los comentarios del empresario, Adrián explicó que ha reflexionado mucho sobre la situación, señalando que las personas no estaban obligadas a defenderlo, tomando en cuenta que son figuras públicas.

“Yo conozco a este vato, yo sé que todo lo que están diciendo son falacias, son difamaciones, porque lo conozco, porque ha estado con mi familia, con mi mamá, con mis hermanas, con mi esposa, o sea, y entiendo, ojo que también he hecho mucho ejercicio de reflexión, he hecho mucha introspección, y a ver este es un reality que uno no tiene también porque sacrificar su imagen social por defender a una figura pública”, añadió.

Adrián Marcelo revela detalles de su relación con Televisa tras salir de LCDLFM

Como parte de los rumores que surgieron sobre una posible demanda que podría enfrentar el conductor por incumplir con su contrato, Adrián Marcelo aseguró frente a ‘La Mole’ que se encuentra en buenos términos con Televisa, además de confirmar que la producción de LCDLFM lo buscó para que regresara antes de la final, con el objetivo de mantener la atención del público.

“Quedé en términos maravillosos, yo creo que ya han de querer jalar conmigo de nuevo porque se portaron muy bien estos cabro***. Todos se han portado y eso que se chingaron todas las marcas y como quiera están de: ¿Quieres volver a entrar y la chinga**?, ¿Qué se le ofrece?”, dijo.

En este sentido, ante los señalamientos por su desempeño dentro del reality show, Adrián Marcelo explicó que le faltó experiencia para poder afrontar todos los retos a los que se enfrentan los concursantes de un formato televisivo de ese tipo.

“Es una experiencia única porque yo jamás había estado en ese tipo de competencia, es un anexo, un anexo fresón y muy bien pagado, pero no deja de ser, el pedo es la realización, no estás viviendo en una casa, estás en un programa de televisión. Me faltó experiencia, lo vi como un programa de televisión y por eso no armonizaba, solo quería proveer una dosis de morbo. Estaba mentalizado en proveer algo hacia afuera que estuviera entretenido”, comentó.