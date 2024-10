Todas las reacciones de los integrantes de One Direction a la muerte de Liam Payne

One Direction

El fallecimiento de Liam Payne sigue siendo tema de conversación, más ahora que los cuatro integrantes de One Direction han publicado sus respectivos comunicados, en los que expresaron todo el cariño que le tenían al cantante.

Cabe señalar que la boyband inglesa se separó hace casi 10 años, y desde entonces sus fans habían pedido su reencuentro, el cual ya no será posible, por la ausencia de Liam, quien falleció el 16 de octubre en Palermo, Argentina.

El comunicado de One Direction a la muerte de Liam Payne

La cuenta oficial en Instagram de la agrupación se reactivó, para compartir un comunicado en conjunto, firmado por Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

“Con el tiempo, y cuando todos podamos, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho. Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre. Mientras, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que le querían junto a nosotros. Lo extrañamos mucho. Te queremos Liam”, indicó la publicación.

Después de dicho mensaje, cada uno de los artistas se manifestó por separado, en sus respectivas cuentas oficiales.

Comunicado de One Direction.

Harry Styles

El cantante publicó una imagen de Liam, junto al siguiente mensaje: “Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a otras personas, y fue un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam vivía de par en par, con su corazón en la manga, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Era cálido, solidario e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos permanecerán para siempre entre los años más preciados de mi vida. Siempre lo echaré de menos, mi encantador amigo”.

Zayn Malik

Por medio de sus redes sociales, el cantante expresó: “Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo, despedirme de ti adecuadamente y decirte que te amé y respeté mucho. Atesoraré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón, para siempre”.

Niall Horan

El artista fue el último de los integrantes de la banda que vio con vida a Liam, por lo que su mensaje era uno de los más esperados por los fans.

“Estoy absolutamente devastado por el fallecimiento de mi asombroso amigo, Liam. Simplemente no parece real... Me siento tan afortunado de haberlo visto recientemente. Tristemente no sabía que después de despedirme y abrazarlo esa noche, estaría diciéndole adiós para siempre”.

Louis Tomlinson

El artista compartió uno de los mensajes más emotivos, pues aseguró que sería un tío para el hijo de Liam.

“Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que era su padre”, expresó.