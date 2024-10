Liam Payne: Se filtra el audio de la llamada del dueño del hotel donde murió el exOne Direction

Salió a la luz el audio de la llamada que el propietario y administrador del hotel donde se hospedaba el cantante británico Liam Payne hizo al 911 antes de que el exintegrante de One Direction cayera del tercer piso y muriera.

“Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación”, dijo desesperadamente el hombre que fue identificado como Esteban Grazzie al servicio de emergencia.

El dueño del hotel Casa Azul Palermo indicó la dirección y pidió ayuda policial: “Necesitamos que venga alguien”, se le escucha decir.

De hecho, también se preocupó por la salud del artista ya que también se le escucha pedir: “Necesitamos que nos envíen a alguien urgente, porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida”.

“Lo que yo te pido es que venga alguien urgente, porque, bueno...”, añadió.

El propietario estaba buscando la manera de controlar la situación ya que habían indicado que había mucho ruido y escándalo desde esa habitación. Lamentablemente, minutos después, Payne de 31 años cayó desde el tercer piso hasta los patios.

De hecho, el dueño del hotel interrumpió la llamada y no la terminó. Al parecer, debió retirarse para atender la situación, la cual finamente tuvo un desenlace fatal.

Esa fue una primera llamada a emergencias, previa a la caída de Payne desde un balcón ubicado en el tercer piso del hotel.

En ese momento el propietario del hotel buscaba ayuda para controlar la situación debido al alto grado de exitación del famoso huésped.

Liam James Payne fue un cantante, compositor y guitarrista. Es recordado ante todo por haber sido miembro de la “boy band” One Direction.

Payne compuso, estando con One Direction, temas como Taken, Everything About You, Same Mistakes, Last First Kiss, Back For You y Summer Love, que hicieron parte de los álbumes Up All Night y Take Me Home.