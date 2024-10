La terrible confesión de Diddy en una de sus fiestas: así expuso ‘inconsciente’ a uno de sus invitados (VIDEO)

Cada vez son más detalles los que se están dando a conocer sobre el perturbador pasado de Sean ‘Diddy’ Combs, quien el 16 de septiembre fue arrestado tras ser denunciado por su expareja Cassandra ‘Cassie’ Ventura de abuso.

Esto no es todo, pues el famoso rapero enfrenta cargos no solo por abuso sexual y violencia, también por crimen organizado, tráfico sexual, pedofilia y se sospecha que pudo estar involucrado en la muerte de Tupac Shakur junto a Will Smith e incluso, las teorías se han extendido hasta Michael Jackson.

Luego de que las investigaciones sobre el rapero iniciaran en 2023 y la policía finalmente lo arrestara en Manhattan, se dieron a conocer la serie de objetos que fueron incautados de su mansión, entre ellos, casi 800 juguetes sexuales, camas que se extendían hasta los 15 metros de largo, 1000 botellas de aceite para bebé de los que se especuló podrían contener GHB o “éxtasis líquido”, además de 96 dispositivos electrónicos que contenían más de 90 terabytes de información y que fueron encontrados en sus mansiones de Miami y Los Ángeles.

Además, se dice que la policía pudo haber encontrado una serie de videos comprometedores de algunas de las celebridades más destacadas de Hollywood que asistieron a las famosas ‘fiestas blancas’ de Diddy, entre ellas existe la teoría sobre la existencia de uno que involucra a Jennifer Lopez.

Nuevo video de las fiestas blancas de Sean ‘Diddy’ Combs sale a la luz

Las semanas han pasado y la polémica de Sean ‘Diddy’ Combs sigue dando de qué hablar, y es que, recientemente, se han viralizado una serie de videos que exponen lo que sucedía al interior de las fiestas blancas del rapero.

En uno de los clips se puede ver a Diddy donde se le ve burlándose de uno de sus invitados, y es que, en el video que parece haber sido grabado ya hace unos años, muestra al rapero diciendo algo a la cámara, después, enfoca hacia una parte de la sala de jardín donde se ve a un hombre acostado boca abajo, aparentemente en estado inconveniente.

Este video rápidamente se ha viralizado en redes sociales, dejando ver los excesos que había al interior de la mansión del músico y lo que sucedía con sus invitados, refrendando las acusaciones de su ex pareja, Cassie Ventura.

La advertencia de Diddy sobre sus fiestas que escandalizó en redes sociales

No solo fue lo que se vio en el videoclip lo que escandalizó, sino las palabras que dijo Sean ‘Diddy’ Combs mientras enfocaba al DJ James Ford, quien lucía en aparente estado de ebriedad y se desconoce si también ingirió estupefacientes, sin embargo, lo que destacó fue la advertencia del rapero a quienes acuden a sus fiestas:

“Para todos aquellos en Londres que no saben qué le pasa al hombre blanco cuando viene a una fiesta de Diddy... esto es lo que le pasa al hombre blanco. Se supone que los DJ no se desmayan, pero cuando vienen a una de mis fiestas, esto es lo que les pasa”, comentó el rapero.