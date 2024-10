Karely Ruiz responde a quienes las critican por tomarse fotos eróticas embarazada

A mediados de agosto de este mismo 2024, Karely Ruiz sorprendió a sus fans al anunciar que está esperando un bebé. La creadora de contenido, popular por su estilo erótico y exuberante, dejó a sus seguidores sin palabras, quienes pensaron que ahora sus posteos iban a cambiar.

Sin embargo, la modelo regiomontana no cambió en lo absoluto. Ahora sigue haciendo los mismos posteos que antes, pero con su pancita de embarazada. Eso le hizo ganar fuertes críticas en las redes sociales.

Hay usuarios que van a su cuenta de Instagram y le comentan mensajes negativos y en ocasiones discriminatorios, por el contenido que ofrece y que sigue promocionando su cuenta de OnlyFans.

Fueron tantos los comentarios que la misma Karely Ruiz salió a responder directamente este tipo de críticas, aclarando que siempre se ha sentido orgullosa de su trabajo y de que por tener un bebé no va a cambiar a lo que se dedica.

“Ya vi que me andan tirando (hate) porque sigo haciendo contenido embarazada. ¿Pues qué creían, que iba a parar, que iba a dejar de hacer contenido? No, no, no. Tengo gustos caros, entonces, a darle”, dijo la modelo de OnlyFans, según reseña de El Heraldo.

“Por qué tengo que cambiar como soy por estar embarazada o dejar de hacer mis cosas. No es nada del otro mundo lo que hago, no le hago daño a nadie”, añadió la regiomontana.