Nodal lo volvería a hacer: Vidente predice que tendría un hijo con Ángela y ella lo dejaría por infiel

El comprimo del matrimonio es en las buenas y las malas, en la salud y en la enfermedad... y exactamente lo que ahora está haciendo la cantante Ángela Aguilar con su esposo Christian Nodal, quien fue hospitalizado de emergencia, ya que no le podían controlar la fiebre, producto de una “fuerte infección estomacal”.

Con amenos dos meses de casados, Aguilar debió enfrentar la angustia de que su pareja estuviera tan convaleciente. Su padre, los describió ayer 3 de octubre como una pareja cursi, muy enamorada. Y es que los dos, después de tanto tiempo, decidieron poner en marcha de nuevo la relación que una vez dejaron en pausa y ahora son felices, pese a los señalamientos que millones de personas en su contra.

El domingo 29 de septiembre, Nodal afirmó que ahora está casado, se encuentra en el mejor momento en todos los aspectos de su vida. Se siente amado y atendido, pues confesó que cada mañana Ángela le cocina, por lo general, unos blanquillos con salsa. Se declaró un “mandilón”. Además, expresó que su mejor crush es su esposa.

Ángela tendría la misma suerte que Cazzu, según vidente

La pareja anunció su noviazgo solo 15 después de que Nodal había hecho pública la separación de Cazzu, la madre de su hija Inti, quien tan solo tenía 8 meses de nacida. Esto fue duramente criticado, pues en menos de dos años e intérprete de “Botella tras botella”, se comprometió con Belinda, luego convivió con Cazzu, tuvo una hija, y luego se casó con Aguilar.

Es por esto que muchos han afirmado que la menor de la dinastía tendrá la suerte de las otras parejas del artista, pero especialmente de la argentina, y esto lo sostuvo la vidente Deseret Tavares, quien auguró que la familia Nodal Aguilar se ampliará pronto, pero todo cambiará para peor.

Ángela Aguilar y Nodal La pareja ha presumido su lujosa casa en redes (@nodal / @angela_aguilar_/Instagram)

“Las cartas están diciendo que viene un embarazo en la relación. Definitivamente, muestra que puede ser una situación en donde no sea la mejor opción porque la relación no va a durar tanto tiempo. Habla de que hay traiciones, mentiras y cosas por el estilo. La relación no se va a sostener por largo tiempo”, presagió, según un artículo de Milenio.

Deseret acotó: “Dicen las cartas que va a salir cosas a la superficie. Sí hay un embarazo que va a sorprender porque será algo relativamente rápido en comparación a lo que muchos considerarían. Aquí muestra que ese embarazo se da casi de la noche a la mañana de una manera sorprendente”, enfatizó.

Pero, señaló que “la relación se deteriora por parte de él; habla de una mujer que es morena clara, con un carácter bastante fuerte. Viene el bebé y la relación se complica; nos habla de una separación a corto tiempo. No veo que la relación vaya a durar. Viene alguien completamente distinto a la vida de Christian que cambia todo por completo”, finalizó.