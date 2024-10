Adrián Marcelo confirma su presencia en gala de reencuentro de LCDLFM: ¿Cuándo es?

Adrián Marcelo ha sido calificado por varios como el habitante más polémico de ‘La Casa de los Famosos México’, y aunque tras su salida del reality no ha participado en las galas y ni siquiera se ha pronunciado su nombre, se habría confirmado su presencia para la gala del reencuentro.

PUBLICIDAD

Una fuerte discusión entre Gala Montes y Adrián Marcelo fue suficiente para que diversas marcas como Rexona, Unilever y Holanda retiraran su patrocinio de LCDLFM. Ante la situación, el regiomontano tomó la decisión de salir del programa. A partir de ese momento, ha brillado por su ausencia en las galas que restaron, además de que se rumoró que a los exhabitantes les prohibieron mencionar su nombre.

El exconductor de Multimedios fue objeto de una cancelación en redes sociales, ya que gracias a sus actitudes y comportamientos fue señalado por misógino, agresor y hasta psicópata, por lo que incluso el Pepsi Center y el gobierno de Zapopan cancelaron sus shows junto a La Mole nombrados ‘Hermanos de Leche’.

¿Adrián Marcelo estará en la gala de reencuentro de LCDLFM?

Aún después de todo lo que ocurrió con Adrián Marcelo, Potro Caballero realizó un importante anuncio en un capítulo reciente de su podcast ‘El Potrero’, pues dio a entender que el youtuber se reunirá con los demás exhabitantes de la segunda temporada de LCDLFM para la gala de reencuentro que se transmitirá el domingo 6 de octubre:

“Hablé con Adrián y le manda muchos saludos a toda la gente, a toda la audiencia del ‘Potrero’ y ya me dijo que sí va venir, ya no es una especulación ni una idea, sino que ya es una realidad que sí va a venir próximamente, no sé cuándo, pero va a venir y pues él a través de sus redes dará su versión y a mí me dará mucho gusto verlo el domingo en los premios de ‘La Casa de los Famosos’”.

En un TikTok en el que se retomó este fragmento, usuarios de la red social explicaron que el reencuentro ya fue grabado y Adrián Marcelo no participó y aprovecharon para dejar su opinión: “Hasta creen, si es pregrabado”, “Shanik dijo que ya lo grabaron”, “Pues no lo veremos”, “El ‘Llorath’ volverá a gritar como loco”, “No, para qué, si así estamos perfectos. Con los restantes tenemos, gracias” y “Bueno saber para no verlo”.