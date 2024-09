Sorprenden a Briggitte Bozzo haciendo trampa y le agradecen por no permitir que Agustín llegue a la final

El jueves 19 de septiembre en ‘La Casa de los Famosos México’ se llevó a cabo la segunda prueba del finalista, la cual definiría qué habitante se uniría a Karime en la inmunidad hasta la última semana del reality. En este juego, Briggitte Bozzo fue sorprendida haciendo trampa, no obstante, internautas lo dejaron pasar e incluso le agradecieron por no haber dejado que Agustín Fernández ganara.

Para conocer al segundo huésped de LCDLFM que obtendría el pase a directo a la final, se realizó el juego ‘Carrera de colores’, el cual consistía en que cada uno de los habitantes debía ir avanzando en su carril dependiendo de la manera en la que fueran saliendo los pañuelos de colores.

La primera en llegar a la meta fue Gala Montes, sin embargo Mario Bezares y Briggitte Bozzo estaban a un paso de alcanzar el cometido. Mientras tanto, Arath de la Torre y Agustín Fernández se encontraban unos cuantos peldaños atrás, aunque el argentino avanzaba con rapidez.

Briggitte Bozzo hace trampa en la prueba

Briggitte Bozzo sacó de cinturón el pañuelo verde que le hacía falta para concluir el juego, lo que la llevó a obtener un lugar contra Gala Montes en la batalla por el pase del finalista.

No obstante, usuarios de internet destacaron que antes de sacar el pañuelo que la convirtió en ganadora, la influencer revisó el contenido del tubo del cual salió el pañuelo vencedor.

Aún así, hicieron caso omiso de la supuesta trampa y dejaron comentarios como: “Agustín hizo trampa todo el tiempo y La Jefa nunca le dijo nada”, “Pero fue para bien”, “Sí, las defenderé y me vale”, “Me pongo en modo Shakira: sorda, ciega y muda”, “Se la rifó mi Brillitos” y “Gracias Briggitte, si no fuera por ti quizá Agustín habría pasado a la final”.

Gala Montes y Briggitte se enfrentaron en el segundo juego para conseguir el pase y Gala fue quien obtuvo la victoria, por lo que ya es finalista del reality.