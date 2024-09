Selena Gomez, reconocida por su versatilidad como actriz, cantante y empresaria, ha alcanzado un nuevo hito en su carrera al unirse al exclusivo grupo de multimillonarios de Estados Unidos. Con apenas 32 años, Gomez ha amasado un patrimonio neto estimado en $1.300 millones, según un informe de Bloomberg. Aunque su fama comenzó en el mundo del espectáculo, gran parte de su riqueza actual proviene de su exitosa incursión en el sector de la belleza con su marca Rare Beauty.

La línea de maquillaje, que lanzó hace cinco años, se ha consolidado como un éxito rotundo, destacándose entre las marcas lideradas por celebridades, como Fenty Beauty de Rihanna y las colecciones de cosméticos de las Kardashian.

A sus 32 años, Selena Gomez ya es multimillonaria: Suma $1.300 millones de dólares

Su conexión con las redes sociales, donde cuenta con 424 millones de seguidores en Instagram, ha sido clave para impulsar Rare Beauty, convirtiendo a la marca en un fenómeno entre adolescentes e influencers. El éxito de la línea ha sido tal que Gomez ya ha iniciado conversaciones con inversionistas para llevar Rare Beauty a una valoración de $2.000 millones, según informan medios.

El éxito empresarial de Selena no se limita a la cosmética. La estrella también cofundó Wondermind, una plataforma enfocada en la salud mental, un tema muy importante para ella desde que reveló públicamente su diagnóstico de trastorno bipolar en 2020. Este compromiso personal con la salud mental la llevó a crear el Rare Impact Fund, con el objetivo de recaudar $100 millones para mejorar el acceso a servicios de salud mental.

En el ámbito actoral, Gomez continúa siendo una de las estrellas principales de la exitosa serie Only Murders in the Building, donde recibe $6 millones por temporada. La serie ha sido renovada para una quinta temporada, lo que asegura que sus ingresos sigan creciendo.Selena Gomez no solo ha logrado construir una fortuna considerable, sino que ha utilizado su plataforma para impulsar causas importantes, especialmente en el campo de la salud mental.