¿Ya había dado señales? El video con el que Karely Ruiz mostró su pancita de embarazo y nadie notó

Karely Ruiz, originaria de Monterrey, Nuevo León, se ha destacado como una de las figuras más populares en la plataforma OnlyFans, alcanzando tanto un notable éxito financiero como una gran popularidad que la han convertido en una de las modelos más solicitadas en México y Estados Unidos.

Su trayectoria en las redes sociales, combinada con su habilidad para aprovechar su fama, la ha transformado en un fenómeno mediático que va más allá del contenido para adultos. Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, Karely ha demostrado tener un agudo sentido para gestionar su imagen pública y maximizar sus oportunidades comerciales.

Este 24 de agosto, la influencer se volvió tendencia tras anunciar de la forma más insperada que será mamá, con lo que se desató toda una conversación en torno a quién es el padre del bebé que espera y si ya había dado señales de estar embarazada.

Así fue el anuncio de embarazo de Karely

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento. Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí; te cuídare y te amaré por siempre””, expresó la influencer, en una sorpresiva publicación de Instagram.

Además, en sus historias Instagram aprovechó para agradecer a las personas que siempre la han acompañado y apoyado. “No saben lo feliz que estoy y hoy es mi revelación. Quiero ver todos sus mensajes bonitos, los amo. Quería contarles esto desde hace un rato, porque sé que siempre estarán para mí”, sentenció.

¿Karely ya había dado señales de estar embarazada?

Karely ha sabido mantener el interés de sus seguidores, no sólo con el contenido en Only Fans sino también con habilidades que van más allá de lo que se esperaría de una modelo en esta plataforma.

Recientemente, la creadora de contenido apareció en un video mostrando un talento que nadie conocía y por el cual ahora todos le aplauden: cocinar. Esto fue parte de una colaboración con el creador de contenida de cocina, “Chef en Proceso” y aunque todos han aplaudido la dinámica entre ambos, tras la noticia del embarazo algunos han comenzado a señalar que Karely “ya había dado señales” de estar en la dulce espera.

Karely Ruíz Internautas aseguran que la modelo de Only Fans ya había dado señales de su embarazo (Youtube)

Y es que en el video completo del Chef en Proceso en Youtube, Karely primero aparece cubierta con un mandil de cocina y al momento en el que se lo quita, se le ve lo que pareciera una pancita. Sumado a esto, algunos seguidores del canal detectaron que se cubrió la boca, como si hubiese tenido náuseas por algo.

“¿Eso es una pancita? Ahora tendría sentido”. “Ahora que sé que está embarazada, pienso que ahí se le veía ya pancita”, se lee. Por supuesto, todas son meras especulaciones.

¿Quién es el papá del bebé que espera Karely?

Karely Ruíz La modelo de OnlyFans mostró un talento desconocido (Instagram)

A pesar de la curiosidad de sus seguidores, Karely no ha revelado quién es el padre de su hijo o hija, manteniendo ese aspecto de su vida privada en secreto. La noticia del embarazo fue inesperada para muchos, dado que Karely había declarado en entrevistas anteriores que, aunque no veía la maternidad en su futuro cercano, siempre fue uno de sus sueños convertirse en madre. Hoy, ese sueño se ha hecho realidad, y la influencer se encuentra emocionada por esta nueva etapa en su vida.

Más allá de sus relaciones amorosas y de su carrera en OnlyFans, Karely Ruiz ha demostrado ser una mujer que no teme romper esquemas y desafiar las expectativas sociales. Su anuncio de embarazo ha sido recibido con una mezcla de sorpresa y apoyo, especialmente porque ha dejado claro que seguirá siendo la misma persona auténtica y sin disculpas que sus seguidores han llegado a admirar. Karely ha expresado su determinación de ser una madre amorosa y comprometida, y de dar lo mejor de sí misma en esta nueva etapa de su vida.