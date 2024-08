Mariana Echeverría asegura que no saldrá de LCDLFM2 porque tiene el apoyo de Endemol

Mariana Echeverría ha dicho un montón de comentarios polémicos dentro de “La Casa de los Famosos México 2″, lo que ha hecho que se gane el repudio del público, sin embargo, en esta oportunidad llamó la atención porque mencionó su contrato con Endemol.

Recordemos que esta productora es quien cuenta con los derechos de “La Casa de los Famosos”, por tanto, son los que hacen e imponen las reglas de la competencia.

Así que durante una conversación que tuvo Mariana Echeverría con sus compañeros del cuarto tierra después de haber sido nominada, les dijo que ella estaba más que segura de quedarse por su contrato.

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre su contrato con Endemol?

Mariana Echeverría les dijo a sus compañeros de cuarto tierra que estaba segura que no saldría esta semana porque tenía un contrato por un tiempo estipulado y lo hizo con Endemol, no con Televisa, dando a entender que sus negociaciones fueron con los que tienen los derechos de “La Casa de los Famosos”.

Pero no ha sido la única vez que lo ha mencionado, puesto que en otra ocasión dijo que Endemol la cuidaría y que Mario Bezares no la sacaría de la competencia, queriendo decir que Mayito no tiene tanto apoyo del público como para que la producción no pueda meter mano y mantenerla a ella en el reality.

Esto ha llevado a que muchos usuarios en las redes sociales opinen sobre el comportamiento de Mariana Echeverría dentro de “La Casa de los Famosos México 2″, pues llegó muy segura, aunque en redes sociales no suele ser muy activa ni tener tantos seguidores.

El público también espera que Endemol no haga una mala jugada y dejen a Mariana Echeverría en el reality show solo porque es una de las más conflictivas y quieren que los famosos se la pasen peleando.