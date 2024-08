Isabel Madow dice que si cuenta todo lo que vivió con Agustín Fernández, lo odiarán más

Isabel Madow y Agustín Fernández fueron pareja en el reality show “Las estrellas bailan en Hoy”, por lo que compartió varias semanas con él y su experiencia no fue del todo agradable.

El amigo de Nicola Porcella no le ha caído bien al público que consume “La Casa de los Famosos México” por su soberbia actitud y desacertados comentarios, por eso le ha caído un montón de hate.

Además, a las personas les había resultado curioso que Isabel Madow nunca externó su apoyo a Agustín Fernández, a pesar de haber sido compañeros de baile, por eso lo que escribió sobre él en su perfil de X (Twitter) impactó a los usuarios.

Isabel Madow da a entender que Agustín Fernández no es buena persona

“Espero que ahora entiendan porque no había química en el baile”, así empezó el post que publicó Isabel Madow en X (Twitter) sobre su excompañero de baile Agustín Fernández.

Pero eso no fue todo, porque agregó: “Y si les contara todo lo que me dijo, lo odiarían más, pero yo soy una dama y no pienso hablar porque no me gusta hablar mal de la gente, aunque me hagan daño”.

Isabel Madow finalizó esa publicación diciendo que Dios siempre se encargaba de poner a la gente en su lugar, dando a entender que Agustín Fernández sí se merecía todo el hate que le ha estado cayendo por su participación en “La Casa de los Famosos México 2″.

Asimismo, un usuario le comentó algo y ella replicó de la siguiente manera: “ojalá me hubiera tocado otra pareja de baile, seguro lo hubiera disfrutado y me hubiera quedado con un recuerdo de vida maravilloso. En fin, una raya más al tigre”.