Wendy Guevara destroza a Siang Chiong tras llamarla inculta: “Solamente sabes hacer favorcitos”

Hay tiro entre Wendy Guevara y Sian Chiong. La Casa de los Famosos México desató una nueva polémica luego de las palabras que Sian le dijo a Ricardo Peralta durante la fiesta de disfraces.

El actor cubano le comentó el influencer LGBTQ+ que Ricardo sí tiene cultura, habla idiomas, es alguien que sorprende y que tiene muchas cosas. Sian no dijo qué persona no tiene estas cualidades pero le comentó a Ricardo que él se imaginaba a quien se refería.

Las redes sociales ardieron porque no vieron con buenos ojos que Sian intentara menospreciar a Wendy y lo funaron. Pero la historia no se terminó ahí porque la líder de ‘Las perdidas’ ya le respondió fuerte y claro en sus redes sociales.

“Nadie lo quiere por hopócrita”

Wendy Guevara se encendió y a través de una transmisión en vivo decidió responderle a Sian que aunque nunca dijo su nombre, es un hecho que se refería a ella pues el actor le aseguró a Ricardo que él era más que su ‘comadre’ (Wendy).

“En México somos más población que venimos de abajo y por esa población, tú tragas papacito” comenzó Wendy su dura respuesta y aunque le envió bendiciones aseguró que no va a ganar el reality porque es un mueble y nadie lo quiere por hipócrita.

“Es doble cara, nos has dejado ver tu personalidad, no tienes chiste, no tienes gracia, solamente tienes ojos bonitos”, continuó.

“Solamente sabes hacer favorcitos”

Wendy continuó desquitando su coraje y aseguró que los trabajos que el actor ha conseguido en la televisión ha sido a través de ‘favorcitos’, sin especificar a qué tipo de favores se refiere.

Además la ganadora de la primera temporada de`La casa de los famosos’ dijo que espera poder tener la oportunidad de decirle todo esto el día que lo eliminen del realityshow, el cual revelará a su tercer eliminado este domingo.