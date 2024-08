A qué se dedica la presunta amante de Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal

La cantante Alicia Villarreal está tratando de hacer “tripas corazones”, pues ha tenido que disfrutar el éxito de su reciente tema “Mejor que tú”, mientras lidia con los fuerte rumores de infidelidad por parte de su esposo Cruz Martínez, con quien lleva 20 años de casada.

En una entrevista que ofreció, este jueves 8 de agosto, a “Ventaneando”, la estrella musical manifestó que es la primera vez que produce y es la cantautora de su propio disco y que, aunque ella a veces plasma sus sentimientos en los temas, en este caso no es así. Casualmente “Mejor que tú” coincide con la difusión de las fotos de Cruz muy acaramelado con una chica.

Ambos fueron captados en una discoteca en Monterrey. Villarreal le contó a Paty Chapoy: “Lo hablé con él. Le pregunté y me dice que ellos estuvieron en Monterrey en un lugar tocando y después se fueron a pasar un tiempo. Que tiene él un artista que produce a diferentes artistas. Eso fue su respuesta. Yo platico con él, tenemos muchos años en este matrimonio, hemos llevado altibajos como todos los matrimonios normales, hemos superado muchas se han dicho muchas cosas que no son ciertas.

Y acotó: “Los errores de los demás no podemos sufrirlos nosotros. Si alguien se equivoca, pues que lo sufra él. y yo creo que en esta parte no me puedo poner a contestar tantas cosas que hay porque es un poco complicado”.

¿Quién es la tercera en discordia?

La cantante de 52 años, en un encuentro con los medios de comunicación, se le preguntó que si perdonaría una infidelidad, a lo que ella respondió: “No, quién perdonaría una infidelidad”, y luego le indicaron que acababan de salir unas foto de su esposo con una joven artista emergente. De inmediato su lenguaje corporal cambió por completo.

Quedó sorprendida y en silencio. Su sonrisa se le borró de inmediato, pero luego trató de retomar su anterior postura y, entre risas, expresó que mejor se iba. Pero, quién es la otra mujer con quien fue visto Martínez.

Pues en “Ventaneando” indicaron que, presuntamente, Germaine Valentina y es una cantante en emergente en el regional mexicano, de 25 años de edad. La talentosa cantante ha contado con el apoyo de Pepe Aguilar, quien la invitó en una oportunidad a abrir uno de sus conciertos. Pero, tampoco es mucha la información que se conoce de la chica, solo que Martínez está trabajando con Germaine en su casa productora.

Alicia le reveló al programa “De primera mano” que “a todas las mujeres nos duele cuando sentimos que algo está mal”, afirmando que conocer esta verdad le ha afectado.