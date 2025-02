Las 10 actrices más atractivas de la industria pornográfica 2024

Actualmente, la industria pornográfica ha ido en aumento a pasos agigantados con la aparición de internet. Ni siquiera el COVID-19 pudo afectar al negocio, pues surgieron más plataformas que no necesariamente se necesitó de un equipo de producción para la creación de contenido; incluso muchos creadores de contenido reconocidos han ingresado al negocio con la creación de OnlyFans.

Asimismo, el contenido para adultos se ha mostrado flexible a cambios mostrando su renovado abanico, con más categorías, para todos los gustos y sabores. Esta vez, se han identificado a las diez actrices más atractivas que actualmente están dentro de industria pornográfica en más de una plataforma.

Muchas de estas actrices, no solo destacan por su belleza, sino también por su actitud y profesionalismo a la hora de mostrarse en cámara. Algunas puede que no sean aun famosas, pero eso no quiere decir que no puedas hacerlo.

Catherine Knight

Esta chilena es actualmente una de las más buscadas en algunas plataformas, y no es para menos pues es considerada una de los grandes talentos con más futuro.

Mia Malkova

La actriz estadounidense es actualmente una de las más vistas, la puedes encontrar en diversas plataformas.

Riley Reid

Ashley Mathews, conocida como Riley Reid, es una actriz pornográfica estadounidense, que aún se encuentra vigente, también ha incursionado en el mundo de la música.

Gabbie Carter

Gabbie Carter

Gabbie Carter es una actriz pornográfica y modelo erótica estadounidense, la más joven de esta lista, tiene 24 años y un futuro prometedor.

Lena Paul

Lena Paul (Captura de pantalla)

La actriz estadounidense aún se encuentra vigente.

Sweetie Fox

Perteneciente a Rusia, esta actriz destaca por su faceta de cosplayer que incluye en su contenido.

Eva Elfie

Eva Elfie no solo es actriz sino también una modelo erótica y youtuber rusa. Ganadora en los Premios AVN de 2021 a la Artista emergente extranjera del año.

Abella Danger

Abella Danger (Captura de pantalla)

Esta actriz también se ha enfocado en realizar acciones benéficas, apoyando y pidiendo apoyo a distintas causas sociales.

Violet Myers

Esta actriz es conocida por crear su propio contenido, siendo una de las pioneras en ser una “camgirl”.

Angela white

Angela White es una actriz pornográfica, directora, productora y modelo erótica australiana, es una de las más antiguas en la empresa.