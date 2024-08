La asquerosa confesión que hizo Sian Chiong dentro de La Casa de los Famosos México que causó gracia y repugnancia

Sian Chiong es uno de los puntos altos en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. El actor y cantante cubano cautiva a miles de seguidoras con sus encantos y actitud dentro del reality show de Televisa.

Sin embargo, a medida que avanza el programa, la confianza crece y la rigidez se relaja. Esto se demuestra con lo que son capaces de confesar los integrantes de La Casa de los Famosos México, olvidando por completo que están siendo grabados las 24 horas del día, los siete días de la semana.

En una conversación con Briggitte Bozzo y Adrián Marcelo, Sian contó una anécdota asquerosa de su vida personal, y el mismo tiempo generó gracia entre sus fans.

“Te digo, yo me paso todo el día -o sea feo que te lo diga adelante de ti- pero me paso todo el día pedorreándome. Lo que pasa es que, ¿tu ves que de pronto me voy? (hace gesto de flatulencia)” dijo Sian Chiong.

Lejos de significar un hecho negativo, estas confesiones demuestran que el habitante de La Casa de los Famosos México es sincero y se exhibe tal y como es en su casa.

La segunda semana de LCDLFM

Iniciamos a transcurrir la segunda semana de La Casa de los Famosos México, tras la temprana salida de Paola Durante. Ahora, los equipos se tienen que reordenar y replanificar las estrategias para intentar mantenerse dentro del show.