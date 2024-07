“¿Qué hace ella ahí?”: Alessandra Rosaldo comparte su felicidad por su segunda “nieta” y la señalan de entrometida

La familia Derbez está de celebración con la llegada de la pequeña Tessa, la primera hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quien nació el pasado 30 de junio. A casi un mes de este gran suceso, la pareja compartió las primeras imágenes a través de una exclusiva a la revista ¡Hola!

PUBLICIDAD

Por su parte, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo hicieron sus propias publicaciones, plasmando todo el amor por Tessa. “¡Bienvenida Tessa! El pasado 30 de junio nació mi segunda nieta. Bienvenida Tessa a este viaje llamado vida. Te vas a divertir mucho!!! Tu familia te ama profundamente. Felicidades @jose_eduardo92 y @paodalay_2203″, escribió el productor.

Alessandra expresó: “El pasado 30 de junio, llenos de ilusión, recibimos todos juntos a la nueva princesa de la familia. Qué bonito que desde el primer día, estés rodeada de amor, ¡bienvenida Tessa! Te amamos!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️”.

A pesar de que todo ha sido felicidad y buenos deseos, no han faltado quienes han salido a criticar, especialmente a Alessandra, pues consideran que “no tiene nada que hacer ahí”.

Alessandra Rosaldo La cantante celebró la llegada de su segunda "nieta" (Instagram)

“Alessandra siempre de metiche”. “Me cae mal Alessandra que siempre quiere figurar”. “Qué hace ahí Alessandra??”, se lee en redes sociales. Ante esto, usuarios han salido en su defensa, recalcando que ella ha sido parte de la familia desde hace muchos años y que merece respeto.

“Qué rabia la gente que pregunta: “¿qué hace Alexandra ahí?”. No se dan cuenta que ella lleva casada con Eugenio años, conoce a los hijos de él desde pequeños. Obviamente les tiene cariño y amor. No es su madre biológica, pero eso no la limita a sentir amor por ellos”. “Alessandra es también una Derbez!! Ella y José Eduardo son super unidos”. “Alessandra siempre ha visto por los hijos de Derbez, obviamente tiene que estar ahí”, escribieron.

Alessandra Rosaldo ha sido pieza clave en la vida de los Derbez

Jose Eduardo Derbez El hijo de Eugenio Derbe debutó como papá (Instagram)

Como esposa de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, ha jugado un papel crucial. A lo largo de los años, Alessandra ha demostrado ser un pilar de apoyo, no solo para su esposo sino también para toda la familia. Su presencia ha sido especialmente importante en la vida de José Eduardo, con quien ha demostrado tener una gran complicidad. Su apoyo ha sido evidente en la forma en que ha contribuido al bienestar de la familia extendida.

PUBLICIDAD

Alessandra ha asumido con gracia y dedicación el papel de tía y apoyo en esta nueva etapa familiar. Su amor y compromiso hacia sus seres queridos han sido una constante fuente de fortaleza y unión en la familia Derbez.

¿Tessa romperá el ‘hechizo Derbez’?

Uno de los temas de mayor interés ha sido a quién se parece Tessa, dada la fuerte herencia genética de la familia Derbez, conocida por sus notables semejanzas con Eugenio Derbez. Según José Eduardo y Paola, Tessa ha heredado algunos rasgos distintivos de su famoso abuelo, incluyendo la característica barba partida y unos cautivadores ojos grises.

La maternidad de Paola Dalay no solo ha sido un evento importante para la familia, sino que también ha marcado un reencuentro significativo entre Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, y Eugenio Derbez, quienes han tenido una relación complicada en el pasado. Este nuevo capítulo ha servido como una oportunidad para sanar viejas heridas y celebrar la expansión de la familia.

Por supuesto, los fans ahora esperan con ansias saber a quién se parecerá la pequeña y si “por fin” los genes Derbez no serán tan fuertes.