“Ridícula, es insoportable”: Yuyuniz Navas saca ronchas tras particular comentario sobre Pedro Astorga en “Gran Hermano”

La nueva versión de “Gran Hermano” Chile está siendo sumamente comentada en las redes sociales, esto puesto que algunos participantes han llamado la atención por sus particulares dichos en la transmisión 24 horas. Una de ellas fue Yuyuniz Navas, quien generó una ola de reacciones tras hablar de Pedro Astorga.

Cabe recordar que la actriz entró con su hija al encierro de CHV. Sin embargo, su relación no ha llamado la atención de los televidentes, sino que sus particulares frases y polémicas.

En esta ocasión, la hija de Eli de Caso reveló, según su percepción, el verdadero motivo por el cual el participante estaría enfermo.

“Hoy día amaneció resfriado y ¿qué significa? Cuando tú te resfrías refleja cómo tú estás (...) ¿Qué pasa? es cuando no te quieres conectar con el mundo. Cosito, no sé lo que habrá vivido él en su vida, pero muy solito parece”, comentó en una conversación con Camila Andrade, dando a entender que Astorga se encontraba enfermo por no estar conectado con su entorno.

Los comentarios de las redes

Por su parte, los cibernautas no dejaron pasar esta situación y claramente la comentaron en X, la red social que antes era conocida como Twitter.

“El Pedro es el que más se conecta realmente con el mundo y la naturaleza y va ser porque falta de este”; “Esta señora me sorprende, realmente necesito que se vaya”; “Está y la Carlyn viven en una nube de pedo”; “Que ridícula”; “Tanto que supuestamente a estudiado creo q en su cabeza no hay nada como tan loca”; “O sea, yo porque me conecto con el mundo me resfrió”; “Ese resfriado es por el aire acondicionado jskskska que es ridícula la señora”; “Esta mujer no sabrá de la existencia de virus?”; “Chao con la difusora de fake news”;” Vieja culia ridícula weon, es insoportable”; fueron algunos de los comentarios de los televidentes que siguen día a día “Gran Hermano”.