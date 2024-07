¿La tercera es la vencida? Cristian Castro se da otra oportunidad en el amor y confirma que tiene novia

Lo que no se va en lágrimas se va en suspiros. Es por eso que Cristian Castro no pierde el tiempo y en el séptimo mes del año, inicia su tercera relación, después de atravesar dos tormentosas rupturas con Mariela Sánchez y un amor fugaz con Ingrid Wagner.

Cristian Castro tiene una relación muy cercana con Argentina, ya que además de que sus dos exnovias son del país sudamericano, tiene una conexión especial con su público de Buenos Aires.

Ahora, después de haber atravesado esta tormenta y haberse separado de su compañera Yuri, regresó a tierras del sur para anunciar que tiene una nueva relación. Sí, Cristian Castro está de novio otra vez y la mujer, obviamente, es argentina. ¿La tercera es la vencida?

“En realidad tengo novia, estoy muy contento, es de acá de Argentina, justamente por eso también estoy acá. Sí (me acompañó hoy), estoy muy contento, y bueno, se llama Agustina, y la verdad que me parece que estoy pasando por un momento muy personal”, dijo Cristian Castro, según reseña Telemundo.

Por ahora no la ha publicado en su Instagram. Tampoco le ha dicho “te amo”, al menos no en público como las otras dos argentinas con las que estuvo este año.

Hace poco, en un encuentro con los medios, se lamentaba de que tenía mucha mala suerte en el amor.

“La verdad es que estoy en un momento muy difícil, sinceramente. La verdad es que no entiendo cuál es la mala suerte, por qué tanta mala suerte. Pero bueno, hay que tener optimismo, yo creo que no hay que tomarse las cosas personales, porque si me las hubiera tomado personales estuviera más y más...”, dijo hace un mes.

Ahora parece estar muy contento.