Maribel Guardia publica fotos inéditas de Victoria Ruffo después de ir a conocer a la hija de José Eduardo Derbez

El nacimiento de Tessa ha sido todo un acontecimiento en el mundo del espectáculo. La hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez, además de reunir a su abuela Victoria y su abuelo Eugenio, también convocó a Maribel Guardia, amiga de la familia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con una reseña de El Heraldo, Maribel Guardia dio una entrevista a “Sale el Sol”, en la que ofreció detalles de cómo luce la pequeña Tessa y de cómo está Victoria Ruffo con el nacimiento de su nieta.

“Tiene la barba partida, está hermosa. Fue una experiencia hermosa. La vi y me puse a llorar. Toda la familia está loca de emoción. Victoria me llamó y me dijo tienes que estar conmigo. Pasamos toda la tarde junta”, dijo Maribel a los medios de comunicación que se posaron a las afueras de la clínica.

Horas más tarde acudió a sus redes sociales para publicar imágenes inéditas de Victoria Ruffo y ella compartiendo en la habitación de la clínica, justo con la puerta del cuarto donde estaba dormida Tessa y Paola Dalay.

Paola Dalay y Eugenio Derbez se convirtieron en papás la mañana del 30 de junio, la influencer y modelo sorprendió a sus seguidores con el anuncio del nacimiento de la pequeña Tessa en sus redes sociales.

A través de una enternecedora foto, Paola informó sobre la llegada de la nieta de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Detalló hasta la hora de la nacimiento de la bebé.

A pesar de que el posteo fue en la noche, Dalay especifica que Tessa nació exactamente a las 10:44 de la mañana de este domingo.

“Bienvenida al mundo Tessa 30-06-24 10:44 am nació el amor de nuestras vidas. Papá y yo te amamos con todo el corazón”, escribió junto a una foto en la que se aprecia a Paola sosteniendo la piernita derecha de la bebé.