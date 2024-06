“Te crees inolvidable”, Romina Marcos arremete contra Karol Sevilla

Romina Marcos y Emilio Osorio siguen promocionando su tema en colaboración titulado “Pa’ Los Exes”, mismo que ha generado polémica entre sus exparejas, especialmente en Karol Sevilla, quien ha hablado de la letra del tema de los hijos de Niurka Marcos; como resultado de sus declaraciones, Romina respondió recientemente durante un encuentro con periodistas.

PUBLICIDAD

Emilio Osorio y Karol Sevilla protagonizaron un romance bastante inestable, destacando por la manera en la cual lo mantuvieron en privado aparentemente por un acuerdo en común; sin embargo, después de su ruptura surgieron diversos señalamientos sobre algunos detalles de su relación.

Emilio Osorio y Karol Sevilla. / Foto: Instagram

Romina Marcos arremete contra Karol Sevilla por adjudicarse canción

Fue durante un encuentro con algunos reporteros que Romina Marcos opinó sobre las declaraciones de Karol Sevilla, señalando que Emilio Osorio le compuso una canción hace tiempo y la actriz no dijo nada, por lo cual le parece fuera de lugar que ahora reaccione a su colaboración.

“Mi hermano no les va a decir nada porque es un caballero y yo soy una dama, pero si la señorita se atrevió a decir cosas, pues yo también. Mira hay una canción que se llama K, esa canción Emilio se la escribió a ella, se llama K, Karol Sevilla, no hay que utilizar mucho el cerebro y la niña no hizo tantas declaraciones con esa canción, ni la subió, ni lo apoyó”, comentó.

Asimismo, la intérprete mexicana explicó que durante el noviazgo que sostuvo con su hermano nunca le brindó su apoyo para ninguno de sus proyectos, es por ello que le parece ilógico que ahora hable de la nueva canción.

“Se me hace un poquito chistoso que ahora se esté adjudicando esta canción, cuando ha pasado tanto tiempo, o sea de verdad ha pasado como más de un año, de hecho desde que escribimos la canción y en el momento en que Emilio sí le dedicó realmente una canción estaba ahí para ella, ella no hizo nada, es como un poco ilógico”, dijo.

Finalmente, Romina Marcos señaló que Karol Sevilla debería ser más coherente con sus próximas declaraciones tomando en cuenta cada etapa de la relación que sostuvo con Emilio Osorio.

“Si te crees inolvidable, si crees que todas las canciones que va a hacer Emilio a partir de ahora son para ti, o sea está perfecto, pero hay una incongruencia un poquito en ella y en sus declaraciones también, o sea no demostró antes, no te hagas ahorita la que te importa”, explicó.