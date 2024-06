Por esta foto dicen que Karol G volvió a copiar a Shakira

La cantante Karol G no se detiene, y es que hace pocos días estrenó su más reciente éxito musical que lleva por nombre ‘Sí Antes Te Hubiera Conocido’ que incluyó un video musical grabado en la Republica Dominicana en un tema que ya todos bailan y que catalogan como el éxito del verano.

En medio de su gira ‘Mañana Será Bonito’ sigue conquistando los corazones de sus más fervientes seguidores con todo su repertorio y precisamente ha hecho una publicación con un carrusel de imágenes de lo que ha sido su paso por Europa.

“Son tantas cosas tan bonitas las que me están pasando que a veces creo que mi corazón no va a aguantar tanta emoción y gratitud ♥️ Con lo ocupado de los días se me van quedando muchas cosas por compartirles en medio de una realidad que todavía no asimilo 🥺 2 noches Ámsterdam 🇳🇱 2 noches Londres 🇬🇧 2 noches París 🇫🇷 2 noches Milán🇮🇹 records que se van sumando a la historia de mi vida y un sencillo que ustedes se están disfrutando y bailando tanto como me lo imaginé 🌴🌊☀️”, escribió la cantante.

La foto de Karol G que asemejan con Shakira

Karol G agradeció en sus palabras lo que ha sido la acogida que ha recibido en medio de sus diversos shows y precisó que tiene las ganas para seguir trabajando todos los días por su carrera y la forma en la que se ha acoplado con su público, por lo que pidió que sigan soñando.

Sin embargo, una de las imágenes de la cantante de ‘Mientras Me Curo Del Cora’ llamó poderosamente la atención, pues en la red social X.com, antes Twitter, no perdieron tiempo en asegurar que la imita, pues el sello personal de la barranquillera.

Los tres merengues de la discordia

Esto llega en medio de la confrontación de los fanáticos de ‘La Bichota’ y Rosalía por la presunta similitud en sus temas ‘Sí Antes Te Hubiera Conocido’ y ‘Despechá’ de la española.

En el que los fans de Shakira intervinieron para asegurar que ambas derivan de ‘Addicted To You’, lanzada en el 2011 por la primera latinoamericana en recibir el premio ‘video vanguard’ en los MTV Video Music Awards.